Braunschweig. Der Fußball-Zweitligist testet gegen den Tabellenführer der 3. Liga – allerdings können die Fans bei der Partie nicht zuschauen.

Die kurze Verschnaufpause der Fußballer von Eintracht Braunschweig hat gerade erst begonnen. Nach dem 2:1-Heimerfolg am Sonntag gegen den 1. FC Kaiserslautern haben sich die Profis in den Weihnachtsurlaub verabschiedet. Der ist aber nur kurz – schließlich will eine kräftezehrende Rückserie im Abstiegskampf möglichst gut vorbereitet werden. Ihren Winterfahrplan haben die Blau-Gelben nun fixiert.

Bereits klar war, dass der Zweitligist am 7. Januar von 15 Uhr an im Eintracht-Stadion gegen das Bundesliga-Team von Werder Bremen testen wird. Jetzt steht auch der Termin für ein weiteres Übungsspiel fest. Am 13. Januar (13 Uhr) treten die Blau-Gelben gegen Drittliga-Tabellenführer Jahn Regensburg an. Die Mannschaft von Trainer Joe Enochs hat im Ligabetrieb erst ein Spiel verloren.

Eintracht Braunschweig testet ohne Zuschauer

Wo das Duell stattfinden wird, verriet die Eintracht nicht. Es findet aber ohnehin unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt – aus „organisatorischen Gründe“, heißt es vom Klub. Am 19. Januar (18.30 Uhr) geht‘s dann mit der Partie gegen den nächsten Tabellenführer weiter. Wenn die Braunschweiger bei Holstein Kiel auflaufen, werden aber schon wieder Zweitliga-Punkte vergeben.

Auf ein Trainingslager im Ausland verzichtet die Eintracht in diesem Winter – aus organisatorischen, aber auch aus finanziellen Gründen. Statt in der südeuropäischen Sonne steigt die Vorbereitung also in der Heimat. Am 2. Januar bittet Daniel Scherning zur ersten Trainingseinheit. Eigentlich hätten die Löwen schon zwei Tage früher in die Vorbereitung einsteigen sollen. Der Trainer aber hatte seinen Spielern nach dem 3:2-Sieg gegen den VfL Osnabrück einen Deal angeboten, mit dem sie sich ein paar freie Tage extra erspielen konnten – und das gelang seinen Schützlingen durch die Erfolge in den letzten zwei Partien vor der Weihnachtspause.