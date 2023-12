Braunschweig. Die Achse bildet sich unter dem neuen Trainer vor allem in der Defensive. Im Angriff experimentiert Scherning noch – aus zwei Gründen.

Eintracht Braunschweigs freier Fall in der 2. Fußball-Bundesliga ist vorerst gestoppt, der 3:1-Sieg in Wiesbaden hat für Erleichterung bei den Blau-Gelben gesorgt. Wenngleich allen Beteiligten bewusst ist, dass es für Euphorie noch zu früh ist. Aber: Der Glaube an eine Trendwende ist zurück. Und das hat viel mit Daniel Scherning zu tun. Der neue Trainer musste dafür aber nicht besonders tief in die Trickkiste greifen, sondern stabilisierte das wankelmütige Team mit Klarheit und Konstanz. Seine Startelfnominierungen belegen das.