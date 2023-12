Braunschweig. Daniel Scherning findet, dass seine Zweitliga-Fußballer zuletzt immer Punkte verdient gehabt hätten. Vor Weihnachten soll es klappen.

Auswärts hat Eintracht Braunschweig in dieser Saison noch keinen einzigen Punkt geholt. Die letzte Gelegenheit dazu, das noch vor der Winterpause zu ändern, gibt es für die Zweitliga-Fußballer an diesem Freitagabend (18.30 Uhr) beim SV Wehen-Wiesbaden. Doch Trainer Daniel Scherning möchte nichts versprechen. Das habe er sich abgewöhnt, erklärte der 40-Jährige auf der Pressekonferenz am Mittwochnachmittag.