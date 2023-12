Braunschweig. Polizeigewalt? Anwalt René Lau und die Blau-Gelbe Hilfe erläutern Konflikte zwischen Fans und Polizei aus Sicht der Anhänger.

Konflikte zwischen der Polizei und Fußball-Fans gibt es immer wieder – und das schon lange. Aktuell aber scheint es so, als würden die Auseinandersetzungen zunehmend an Schärfe gewinnen. Die Sichtweisen gehen dabei oft weit auseinander. Die Polizei sieht sich in diesem Zusammenhang in der Regel als schlichtende Staatsmacht. Wie aber sehen das die Fans? Halten sie das Vorgehen der Beamten immer für verhältnismäßig?