Hannover/Braunschweig. Das Echo unserer Leser in den sozialen Medien ist groß. Die meisten würden Vereine wie Eintracht Braunschweig finanziell beteiligen.

Geht es nach den Lesern unserer Zeitung, die sich an der Debatte in den sozialen Medien wie Instagram und Facebook beteiligt haben, ist es eindeutig: Ein Großteil von ihnen würde Vereine wie Eintracht Braunschweig oder Hannover 96 an den teils immensen Kosten für Polizeieinsätze bei Fußballspielen finanziell beteiligen.