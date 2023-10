Braunschweig Am Sonntag, 5. November, spielt Eintracht Braunschweig beim Rivalen Hannover 96. Jetzt gab der Zweitligist Infos zum Ticket-Kauf für das Derby.

An das letzte Derby denken sie bei Eintracht Braunschweig gern zurück.

Eintracht Braunschweig So kommen Eintracht Braunschweigs Fans an ein Derby-Ticket

Wer mit Eintracht Braunschweigs Zweitliga-Fußballern zum Auswärtsspiel bei Hannover 96 (Sonntag, 5. November, 13.30 Uhr) reisen will, muss vermutlich schnell sein. Die Tickets für das Derby sind stets heiß begehrt. Daran wird vermutlich auch die sportlich prekäre Lage des Teams von Cheftrainer Jens Härtel nichts ändern. Platz 18 heißt derzeit die bittere Realität für die Blau-Gelben.

Eintracht Braunschweig gibt Ticketpreise für Spiel in Hannover bekannt

Hannover hat als Tabellenfünfter dagegen Kontakt zur Aufstiegsregion. Doch so ein Niedersachsenduell will ja erstmal gespielt werden. Und 4236 Braunschweiger können dabei sein. Für einen Stehplatz verlangen die „Roten“ 15,40 Euro, für einen Sitzplatz 27,50 Euro. Der Verkauf findet ausschließlich über den Online-Ticketshop statt, teilt Eintracht Braunschweig via Pressemitteilung mit.

Los geht es am Dienstag, 17. Oktober, von 10 Uhr an. Dann ist der Shop für Vereinsmitglieder des BTSV und Dauerkarteninhaber der aktuellen Saison freigeschaltet. Zwei Tickets können pro Person erworben werden. Am Mittwoch startet dann die Verkaufsphase für Bestandskunden seit der Saison 2020/21. Auch hier gilt die Regel mit den zwei Tickets.

Freier Verkauf? Eintracht Braunschweig will im Falle des Falles informieren

„Sollten im Anschluss an die beiden Verkaufsphasen noch Tickets verfügbar sein, gibt es ggf. einen freien Verkauf. Hierüber wird Eintracht Braunschweig rechtzeitig informieren“, schreibt der Klub weiter.

