Eintracht Braunschweig testet gegen den 1. FC Magdeburg

Um in der kommenden Länderspielpause nicht aus dem Tritt zu geraten, hat Eintracht Braunschweig ein Testspiel anberaumt. Am Donnerstag, 12. Oktober, treten die Blau-Gelben von 13.30 Uhr an bei Fußball-Zweitligakonkurrent 1. FC Magdeburg an. Das Spiel wird auf Platz 2 direkt neben dem Stadion des FCM ausgetragen.

Erst Anfang August war Eintracht zum Ligaspiel in Sachsen-Anhalt angetreten. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtelverlor den Vergleich mit 1:2. Besonders im ersten Durchgang zeigten die Löwen dabei eine unterdurchschnittliche Leistung. Den Braunschweiger Treffer erzielte der mittlerweile verletzte Anthony Ujah kurz vor dem Abpfiff. Für Härtel wird es damit zeitig zu einer erneuten Rückkehr in seine alte Heimat kommen. Der 54-Jährige leitete zwischen Sommer 2014 und Winter 2018 die sportlichen Geschicke der Magdeburger, schaffte den Sprung von der Regional- bis in die 2. Bundesliga. Beim FCM genießt Härtel deshalb noch immer großen Ansehen.

Vor dem Test gegen Magdeburg muss Eintracht Braunschweig gegen Paderborn ran

Aus Braunschweiger Sicht bleibt im Vorfeld noch zu hoffen, dass der Test dieses Mal auch stattfinden kann. Bereits in der vergangenen Länderspielpause wollte die Eintracht ein Übungsspiel einschieben. Der FC St. Pauli sagte aber wegen Personalmangels kurzfristig ab.

Tickets für die Partie in Magdeburg sind von Donnerstag, 5. Oktober, an unter anderem im Online-Ticketshop der Gastgeber erhältlich. Vollzahler müssen fünf Euro berappen, der ermäßigte Eintritt kostet drei Euro. Kinder bis einschließlich sechs Jahre müssen nur einen Euro bezahlen. Bevor es für die Eintracht zum Test nach Sachsen-Anhalt geht, steht aber noch etwas Liga-Alltag an. Am Sonntag empfangen die Blau-Gelben den SC Paderborn im Eintracht-Stadion (13.30 Uhr). Nach der Länderspielpause steht dann das Kräftemessen mit Aufsteiger SV Elversberg auf dem Programm – am Freitagabend (18.30 Uhr) unter Flutlicht.

