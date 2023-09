Frust bei Eintracht-Fans: Netzreaktionen nach der Rostock-Pleite

Rostock Kurz vor Schluss fällt in Rostock der entscheidende Treffer. Eintracht Braunschweig verliert mit 0:1. Das sagen die Fans im Netz zum Spiel.

Viele Hundert Fans von Eintracht Braunschweig begleiteten ihr Team am Samstag an die Ostsee zum Spiel gegen Hansa Rostock.

Der Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz wäre am Samstag möglich gewesen, doch nach der bitteren 0:1-Niederlage beim FC Hansa Rostock bleibt Eintracht Braunschweig in der Zweiten Fußball-Bundesliga weiter auf Abstiegsplatz 17 und kann am Sonntag sogar noch Tabellenletzter werden, sofern der VfL Osnabrück gegen den 1. FC Kaiserslautern gewinnt.

Die Fans der Braunschweiger Eintracht sind sehr gefrustet. Viele Hundert sind zur Unterstützung mit nach Rostock gefahren. Wir haben uns nach der Pleite an der Ostsee im Internet umgesehen und Stimmen der Fans zu dem Spiel gesammelt. So ist die Stimmungslage der blau-gelben Anhänger am Samstagnachmittag.

Wenn man zum wiederholten Mal Spieler auf einer fremden und nicht passenden Position einsetzt, von 20 Schüssen 0 auf das Tor bringt und nicht die Abschlusssituation findet, weil es 30 Meter vor dem Tor vorbei ist, dann ist das Gesamtergebnis keine Überraschung. #fchebs #btsv — Tobias (@Roter_Loewe) September 30, 2023

Wir fallen gerade sehenden Auges Richtung 3.Liga und der Verein unternimmt NICHTS, GAR NICHTS



Am besten gehen alle, aber erstmal muss der Hauptverantwortliche für diese Situation sofort gehen#fchebs #vollmannraus — Mark_btsv (@mark_btsv) September 30, 2023

In den Zweikämpfen wieder besser, mancher Pass kam auch an, aber nach vorn unfassbar harmlos. 20 Torschüsse und davon keiner direkt aufs Tor - das muss man erstmal hinkriegen #fchebs Wenn ihr schon keine Tore schießt, dann macht wenigstens hinten dicht. Maaan! @EintrachtBSNews 😤 — Kai Florysiak 🦁 (@KaiFlorysiak) September 30, 2023

Rostocks Kai Pröger und Braunschweigs Anton Donkor kämpfen um den Ball. Foto: Marcus Völker / dpa

Gegen wen willst du eigentlich gewinnen wenn nicht gegen Rostock die aktuell so beschissen spielen? #fchebs — The Last Uchiha (@xTheSasuke) September 30, 2023

Das ist nicht bitter das ist selber schuld #fchebs — Franky (@Franky1895bs) September 30, 2023

Fühlt sich ja noch beschissener an als sonst.. #FCHEBS #immerblaugelb — Morph BS ‏ (@Morph_BS) September 30, 2023

