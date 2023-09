Eintracht Braunschweig testet gegen St. Pauli

So schnell kommt es zum Wiedersehen mit dem FC St. Pauli. Nur eine Woche nach dem 1:1 in der 2. Fußball-Bundesliga gastieren die Hamburger erneut bei Eintracht Braunschweig. Am Freitag (13 Uhr) steigt inmitten der Länderspielpause ein Testspiel auf dem Trainingsgelände.

Tickets für Eintracht-Testspiel sind auf 150 Stück limitiert

Genauer gesagt, wird die Begegnung auf dem F-Platz ausgetragen, der über die Rheingoldstraße erreichbar ist. Eine Besonderheit ist allerdings die Zuschauerkapazität. Nur 150 Tickets stehen im Vorverkauf zur Verfügung. Dieser startet am Mittwoch von 10 Uhr an, endet am Donnerstag (18 Uhr) und erfolgt ausschließlich im Fanshop am Stadion.

Besonderheit für Inhaber einer lebenslangen Dauerkarte

Sollten noch Tickets übrig sein, wollen die Braunschweiger eine Tageskasse anbieten. Für Inhaber einer lebenslangen Dauerkarte ist der Eintritt frei.

