Eintrachts Generalprobe gegen Essen, dann zweimal sonntags

Braunschweig Am Samstag, 22. Juli, empfängt die Eintracht Rot-Weiss Essen im Eintracht-Stadion. In der Liga müssen die Blau-Gelben zweimal sonntags ran.

Der Gegner für die Generalprobe der Blau-Gelben steht fest. Eine Woche vor dem Start in die 2. Fußball-Bundesliga testet Eintracht Braunschweig gegen Rot-Weiss Essen. Am Samstag, 22. Juli, von 13 Uhr an steigt das Duell des Zweit- mit dem Drittligisten von 13 Uhr an.

Im Tor des Traditionsklubs steht mit Jakob Golz der Sohn des ehemaligen Bundesliga-Keepers Richard Golz. Weitere prominente Familienmitglieder hat der Klub noch zu bieten. Mit Felix Götze spielt der Bruder von Weltmeister Mario Götze im Mittelfeld der Essener.

Zudem hat die Deutsche Fußball-Liga am Dienstag die ersten beiden Spieltage der 2. Bundesliga fix terminiert. Für Eintracht-Fans ist der Spielplan bisher sehr leicht zu merken. Die Partien zum Auftakt gegen Holstein Kiel und beim 1. FC Magdeburg steigen jeweils sonntags von 13.30 Uhr.

Die nächsten Eintracht-Termine lauten: Am Freitag, 7. Juli, beginnt das Trainingslager in Harsewinkel, tags drauf startet das Kurzturnier in Osnabrück mit dem VfL und Fortuna Düsseldorf als Gegner. Auch ein weiteres Testspiel im Trainingslager könnte noch steigen.

Am Samstag, 15. Juli, geht es in Braunschweig gegen den spanischen Spitzenklub Real Betis Sevilla. Am Mittwoch, 19. Juli, tritt die Eintracht gegen das israelische Team Hapoel Tel Aviv in Gifhorn an.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de