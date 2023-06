Gegner geben Tests gegen Eintracht Braunschweig bekannt

Michael Schiele ist weg, Jens Härtel übernimmt. Der Trainerwechsel hat bei Eintracht Braunschweig einiges durcheinandergewirbelt – auch was die Sommerplanung angeht. Plötzlich stehen ein paar Pläne wieder offen, die zuvor schon beinahe fixiert waren. „Wir müssen Vorbereitungstermine bestimmen: Wann spielen wir, haben wir ein Trainingslager oder haben wir kein Trainingslager?“, sagte Härtel. Ein paar Eckdaten aber stehen bereits. Das ist der aktuelle Stand.

Eintracht Braunschweig testet in Völkenrode und Osnabrück

Klar ist bereits, dass die Blau-Gelben am 23. Juni ihr erstes Testspiel bestreiten werden. Da geht’s zum TSV Eintracht Völkenrode. Der Kreisligist hatte diese Partie gewonnen, weil er sich an der Namensretter-Aktion des Eintracht-Stadions beteiligt hatte. Die Chance auf einen ersten Blick auf den neuen Coach und sein Team ist aber nur wenigen Eintracht-Fans vorbehalten. Tickets wurden im Vorverkauf nur örtlich angeboten.

Am 8. Juli nimmt die Eintracht am Volkswagen-Cup in Osnabrück teil. Beim Blitzturnier im Stadion an der Bremer Brücke treffen die Braunschweiger bei je 45 Minuten Spielzeit auf den gastgebender VfL sowie auf Fortuna Düsseldorf. Auch das hat die Eintracht bereits öffentlich bekanntgegeben.

Jens Härtels Team bei Turnier in Lohne – vorher geht’s nach Kästorf

Ein paar weitere Tests hat die Eintracht noch nicht kommuniziert – dafür aber die Gegner. So zum Beispiel der SSV Kästorf. Einen Tag nach der Partie in Völkenrode treten die Blau-Gelben beim Landesliga-Team aus dem Landkreis Gifhorn an. Das verrieten die Kästorfer auf ihrem Instagram-Kanal.

Auch Blau-Weiß Lohne nutzte die Sozialen Medien. Dort bewarb der Regionalligist aus dem Landkreis Vechta den Puma-Cup am 1. Juli im heimischen Heinz-Dettmer-Stadion. Die weiteren Teilnehmen: Der SV Drochtersen/Assel – und Eintracht Braunschweig. Sitzplatztickets für das Turnier kosten 15 Euro. Wer stehen möchte, zahlt 10 Euro. Für Kinder bis 14 Jahre kostet eine Eintrittskarte 5 Euro. Kinder bis 6 Jahre sehen die Spiele gratis.

Benjamin Kessel verspricht „Eintracht zum Anfassen“

Eintracht startet übrigens am 21. Juni ins Training für die neue Saison. Dann stehen zunächst die obligatorischen Leistungstests an. Dass die Braunschweiger für ihre Testspiele auch eine Tour durch die Region machen würden, war nach den Corona-Jahren klar erklärtes Ziel des Klubs. Die Blau-Gelben wollen „den Fokus wieder verstärkt daraufsetzen, in der Region unterwegs zu sein und eine Eintracht zum Anfassen bieten“, hatte Eintrachts Sportdirektor Benjamin Kessel gesagt.

Damit sich die Mannschaft – bei der nach Johan Gómez noch weitere Neuzugänge zu erwarten sind – und der neue Trainer aufeinander einstellen und auf Zweitliganiveau bringen können, werden sicher auch noch Tests gegen hochkarätigere Gegner folgen. Das und die Frage, ob das Team ein Trainingslager beziehen wird, klärt sich in den kommenden Tagen.

