Bittere Pleite: Eintracht verliert das Duell der Aufsteiger

Eintracht Braunschweig hat es verpasst, weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt der 2. Fußball-Bundesliga zu sammeln. Im Duell der Aufsteiger vor ausverkaufter Hütte verloren die Blau-Gelben am Samstagabend mit 1:2 (0:1) gegen den 1. FC Magdeburg. Anthony Ujahs Treffer (69. Minute) reichte nicht für einen Punktgewinn, da zuvor schon Moritz Kwarteng (22.) und Tatsuya Ito (63.) für die Gäste getroffen hatten.

Drei Wechsel gab es bei den Braunschweigern im Vergleich zum überraschenden 2:1-Erfolg am Sonntag auf St. Pauli. Den gelbgesperrten Anton Donkor ersetzte Niko Kijewski links hinten, zudem kamen für Bryan Henning und Nathan de Medina noch Robin Krauße und Brian Behrendt rein.

Trotz zehn Punkten aus den jüngsten vier Zweitliga-Partien trat das Team von Trainer Michael Schiele nicht überzeugend auf. In Minute 13 gab Wintzheimer, der in Hamburg noch getroffen hatte, einen Fernschuss ab, dann dauerte es aber weitere 30 Minuten, ehe es erstmals so richtig gefährlich wurde. Doch Jannis Nikolaous Schuss konnte Magdeburgs Torhüter Dominik Reimann problemlos entschärfen (43.). Zu diesem Zeitpunkt hatte es bereits 0:1 aus blau-gelber Sicht gestanden durch das Tor von Kwarteng in Minute 22.

Der Treffer der Gäste zeigte die große Schwäche der ersten Braunschweiger Hälfte auf: Die Mittelfeld-Mitte war nach vorne nicht kreativ und nach hinten nicht dicht genug. Krauße und Nikolaou hatten mehrfach Schwierigkeiten, die Magdeburger Kontersituationen zu unterbinden. So auch beim 0:1, als die Gäste ohne echte Gegenwehr bis vor Torhüter Ron-Thorben Hoffmann durchkamen, der von Kwartengs Abschluss zwar getunnelt wurde, aber chancenlos war.

Es war eine verdiente Führung, mit der die Magdeburger in die Pause gingen. Die Eintracht hatte eine schwache erste Hälfte gezeigt mit viel zu großen Abständen zwischen den Mannschaftsteilen und sehr, sehr wenig Kreativität und Kontrolle im Offensivspiel. Mit Immanuel Pherai saß der eigentlich geeignete Spieler für diesen Job auf der Bank nach seiner Gehirnerschütterung inklusive Nasenbeinbruch.

Daher veränderte sich auch nach dem Seitenwechsel erst einmal nichts an der generellen Ausrichtung. Zwar wurden die Blau-Gelben nun etwas aktiver im Vorwärtsgang, blieben aber ungefährlich. Und der Mitaufsteiger aus Magdeburg? Der konterte immer mal wieder gefährlich aus abwartender Haltung mit der 1:0-Führung im Rücken.

Zur letzten halben Stunde kam dann endlich Pherai, der wegen seiner Gesichtsverletzung mit einer Schutzmaske spielte. Kurz zuvor hatte Ujah die besten Eintracht-Chance gehabt, doch seinen Schuss kratzte FCM-Verteidiger Herbert Bockhorn noch von der Linie. Pherais Einwechslung verpuffte jedoch durch Magdeburgs Treffer zum 2:0. Zugegeben: eines der Marke Traumtor.

Doch in der Entstehung war es ein Gegentreffer aus der Kategorie unnötig. Denn die Braunschweiger hatten den Ballbesitz in der Szene zweimal leichtfertig an die Gäste abgetreten. Erst Krauße weiter vorne, dann Hasan Kurucay vor dem eigenen Tor. Daher konnte der Gäste-Joker Ito die Kugel wunderbar in den Winkel schlenzen. Nichts zu machen für Hoffmann.

Schieles Team jedoch steckte nicht auf. Im Gegenteil: In der 69. Minute brachte Ujah mit einem starken Kopfball nach Flanke von Maurice Multhaup auf 1:2 heran. Danach gab es weitere kleinere Eintracht-Chancen, doch die Magdeburger hatten zwei, drei zwingendere Aktionen, um die Partie final auf ihre Seite zu ziehen. Allein: Bis tief in die Schlussphase hinein traf niemand mehr. Es blieb beim 1:2.

Für die Eintracht geht es nun am Freitag in Paderborn weiter.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de