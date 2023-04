In Unterzahl: Eintracht erkämpft einen Punkt gegen Karlsruhe

Ein frühes Tor, ein zurückgenommener Treffer und ein Platzverweis für Torwart Jasmin Fejzic – Eintracht Braunschweigs Partie beim Karlsruher SC war von riesengroßer Spannung geprägt. Am Ende der umkämpften 90 Minuten in der 2. Fußball-Bundesliga stand am Samstagnachmittag ein 1:1. Die Eintracht punktet zum zweiten Mal in Folge und sammelt einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf.

Cheftrainer Michael Schiele hatte dieselbe Elf ins Rennen geschickt, die auch beim 1:0-Derbysieg gegen Hannover 96 vor zwei Wochen von Beginn an gespielt hatte. Das hatte sich vorab abgezeichnet. Auf der Ersatzbank gab es ebenfalls Bewegung. Erwartungsgemäß rückte Brian Behrendt nach überstandener Verletzung in den Kader.

Eintracht Braunschweigs Gegner erzwingt viele Standardsituationen

Bei ungemütlichem Nieselregen starteten die Löwen nach Maß in die Begegnung. Gleich der erste ernsthafte Angriff landete im Karlsruher Tor. Nach einem Einwurf von der linken Seite setzte sich Lion Lauberbach im Strafraum durch und drosch den Ball zur Führung aus spitzem Winkel ins Tor. Das gab den Braunschweigern Sicherheit.

Und die brauchten sie auf. Denn die Karlsruher erholten sich schnell von der kalten Dusche. Die formstarken Hausherren drückten auf das Tor der Eintracht, die in Durchgang eins zu viele Standards zuließ. 1:7 lautete das Eckenverhältnis aus Braunschweiger Sicht nach 45 Minuten. Karlsruhe drückte zwar und besaß mehr Spielanteile, richtig zwingend wurde das Team von Christian Eichner aber nicht. Es stand 1:0 für die Gäste, als Schiedsrichter Florian Lechner beide Teams in die Kabinen des Wildparkstadions schickte.

Mehr zum Thema Eintracht Braunschweig

Die Braunschweiger hätten aber auch mit etwas Glück mit einer höheren Führung in die Pause gehen. Fabio Kaufmann scheiterte nach einer halben Stunde frei vor KSC-Torhüter Marius Gersbeck. Der Schlussmann der Badener bekam in der Eins-gegen-Eins-Situation in letzter Sekunde seine Finger an den Ball. Den hätte Kaufmann machen müssen.

Nach dem Seitenwechsel brachte Schiele Filip Benkovic für Saulo Decarli ins Spiel. Der Kroate hatte schon gegen Hannover ein paar Minuten Pflichtspielluft geschnuppert. Lange war er wegen einer Labrumverletzung ausgefallen.

Im Wochentakt erfahren, was rund um Eintracht Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den wöchentlichen Eintracht-Newsletter anmelden!

Mit der Hereinnahme Benkovics änderte sich auch die Herangehensweise der Eintracht. Schiele stellte wieder um auf eine Dreierkette in der Abwehr. Und die sah sich nach dem Wiederanpfiff einem gefährlichen Karlsruher Dauerdruck ausgesetzt.

Karlsruher SC drückt gegen Eintracht Braunschweig

Wenig klappte in dieser Phase. Auch sonst ballsichere Akteure wie Immanuel Pherai und Jannis Nikolaou machten unerklärliche Fehler. Kaum ein Pass kam mehr an. Schiele reagierte und brachte Maurice Multhaup und Bryan Henning. Und beide standen zugleich im Zentrum des Geschehens. Henning eroberte den Ball am Karlsruher Strafraum mit einer Prise Härte. Im ersten Versuch scheiterte der Blondschopf, doch Multhaup nahm den Abpraller auf und traf ins Tor. Mithilfe des Video-Assistenten nahm Schiedsrichter Lechner den Treffer jedoch zurück. „Sie haben einen absoluten Plan, wenn sie Bälle klauen oder generell wenn der Gegner Bälle verliert“, hatte Eichner vor dem Spiel gesagt. Das war in dieser Szene zu sehen

Karlsruhers Drangphase ging weiter. Fejzic musste mehrere Schüsse entschärfen. Beim strammen Schuss von Leon Jensen (69.) hatte er keine Abwehrchance. Doch zu allem Überfluss sah der Braunschweiger Schlussmann im Anschluss an die Szene die gelb-rote Karte. Die erste Karte hatte er erhalten, weil er sich beim Abstoß zu viel Zeit gelassen hatte.

Den Löwen standen harte 20 Minuten vor 19.203 Zuschauern bevor. Auch der eingewechselte Ron-Thorben Hoffmann bekam viel zu tun und hatte nicht lange ein sauberes Trikot. Vereint stemmte sich der Aufsteiger gegen die Überzahlsituation. Und sie rettete den Punkt über die Zeit.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de