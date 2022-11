Eintracht muss in Regensburg bis zum Schluss um Punkt kämpfen

Regensburg. Ohne acht Spieler trat Eintracht Braunschweig am Mittwochabend in Regensburg an. Trotzdem verdiente sich die Schiele-Elf einen Punkt.

Das Verletzungspech bleibt Eintracht Braunschweig in der Endphase der Hinrunde treu. Beim 1:1 (1:1) am Mittwochabend beim SSV Jahn Regensburg musste Cheftrainer Michael Schiele seine Startelf erneut gehörig umbauen, holte mit seiner Mannschaft aber einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

Die überraschende Berufung von Ron-Thorben Hoffmann, die wohl aus Gründen der Belastungssteuerung geschah, war da noch die am wenigsten nötige Veränderung, denn Kapitän Jasmin Fejzic nahm auf der Bank Platz. Doch auf Nathan de Medina, der sich beim 0:1 gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth einen Mittelhandbruch zuzog, muss der Fußball-Zweitligist mindestens vier Wochen verzichten. Das bedeutet: Hinrunden-Aus. Dass gleiches für Immanuel Pherai und Anthony Ujah gilt, ist wahrscheinlich. Auch Bryan Henning fehlte vor 8232 Zuschauern im Jahnstadion – ebenso wie die Langzeitverletzten Brian Behrendt, Philipp Strompf und Luc Ihorst,

Insofern war es nicht verwunderlich, dass Schiele seine Mannschaft anders ins Spiel starten ließ, abwartender, vorsichtiger. Nach Balleroberung ging es beim Aufsteiger schnell nach vorne, doch den besseren Start hatten die Regensburger, die nach elf Minuten durch Haralambos Makridis in Führung gingen. Nach einem Schuss von Joshua Mees, der erst an den Pfosten und dann an den Rücken von Hoffmann prallte, stand der Außenbahnspieler, der durchgelaufen war, goldrichtig.

Eintracht wacht nach Rückstand auf

Der Rückstand war wie ein kleiner Weckruf für die zuvor unsicheren Braunschweiger. Und flugs belohnten sie sich. Nach einem tollen Steckpass des starken Kapitäns Robin Krauße chippte Stürmer Lion Lauberbach den Ball ins Tor. Regensburgs Verteidiger versuchten vergeblich, die Situation noch irgendwie zu retten.

Lauberbach stürmte wie zu Saisonbeginn an der Seite von Fabio Kaufmann. Der letzte fitte Angreifer der Löwen musste es richten. Einen positionsgetreuen Ersatz für den gebürtigen Erfurter gab es nicht auf der Bank. Dort saßen unter anderem der zuletzt kaum berücksichtigte Enrique Pena Zauner, der lange verletzte Mehmet Ibrahimi und Emil Kischka, der eigentlich für Eintrachts Landesliga-Mannschaft spielt. Den ersten Wechsel nahm Schiele erst nach 80 Minuten vor – ein deutliches Zeichen.

Der Braunschweiger Lion Lauberbach (r) jubelt nach seinem Treffer zum 1:1. Foto: Daniel Löb / dpa

Regensburg drückte auf den Sieg – Löwen kämpfen sich durch

Die Verantwortung hemmte Lauberbach aber nicht. Allein in Durchgang eins hatte er mehrere gute Möglichkeiten. Die dickste zur Führung vergab er kurz vor der Pause nach einer Hereingabe von der rechten Seite. Regensburg hatte zwar mehr Spielanteile, die Braunschweiger wirkten angetrieben von den rund 400 mitgereisten Fans aber etwas zielstrebiger – auch nach der Pause. Die Jahn-Fans pfiffen sogar zeitweise, was die Heimmannschaft deutlich anspornte. In dieser Phase fiel auch das Tor durch Jahn-Stürmer Andreas Albers, das nach Prüfung durch den Video-Schiedsrichter zurückgenommen wurde. Durchatmen war angesagt für die Löwen. Doch in der Endphase fehlten den Braunschweigern die Kraft und die Ideen, Regensburg drückte nun auf den Heimsieg und kam zu Chancen. In einer wenig ansehnlichen Partie, die bis zum Ende spannend blieb, bissen sich Eintrachts Spieler durch die Schlussminuten. Hoffmann entschärfte mehrere Chancen der Hausherren ordentlich. Doch am Ende blieb es beim Remis.

Die Blau-Gelben haben nun 18 Zähler auf der Habenseite. Das Feld in der unteren Tabellenhälfte ist während des Wochenspieltags eng zusammengeblieben. Da wäre ein Sieg für den derzeitigen Tabellenelften zum Jahresabschluss viel wert.

Am Samstag (20.30 Uhr) kommt Hansa Rostock mit dem neuen Trainer Patrick Glöckner ins Eintracht-Stadion. Dass sich die personelle Lage bei den Braunschweigern bis dahin irgendwie entspannt, ist eher unwahrscheinlich.

