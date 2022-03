Multhaup wird zu Eintrachts Matchwinner gegen Dortmund II

Es war allein schon interessant, wer sich da alles auf den alten Holzbänken des altehrwürdigen Stadions Rote Erde tummelte, um sich den 1:0 (1:0)-Sieg der Drittliga-Fußballer von Eintracht Braunschweig bei der U23 von Borussia Dortmund anzusehen. Gleich eine Hand voll bekannter Gesichter waren an diesem milden Montagabend im März gekommen. Domi Kumbela, Soeren Oliver Voigt, Torsten Lieberknecht und Saulo Decarli schauten wohl aus alter Verbundenheit vorbei, Ex-Coach Marco Antwerpen (jetzt Kaiserslautern) um einen Blick auf die Konkurrenz zu werfen.

Und Trainer Daniel Scherning und Spieler Sven Köhler vom VfL Osnabrück, bei dem die Elf von Michael Schiele im Nachholspiel am Samstag (14 Uhr) gastiert, machten sich ein Bild vom nächsten Gegner.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Und die Anwesenden bekamen von Beginn an eine gefällige,, wenn auch etwas hektische Partie zusehen. Doch im Passspiel der Eintracht war ordentlich Zug drin. Der BVB-Nachwuchs forderte Eintracht mit vielen intensiven Läufen. Robin Krauße sah die gelbe Karte, als er einen solchen Sprint unterband – es war seine fünfte.

Eintracht Braunschweig bestimmt Spielgeschehen gegen Borussia Dortmund II

Insgesamt bestimmten aber die Braunschweiger das Geschehen, die ihre 0:2-Niederlage gegen Saarbrücken vergessen machen wollten. Bryan Henning prüfte Dortmunds Schlussmann Luca Unbehaun per scharfem Schuss, Michael Schultz per Kopf. Doch erst der formstarke Maurice Multhaup überwand ihn zur Führung (26.). Als die Löwen wegen einer Verletzungspause Justin Njinmahs in Überzahl waren, führte Brian Behrendt einen Freistoß kurz aus, Jan-Hendrik Marx flankte auf den ersten Pfosten und der Außenstürmer legte den Ball ganz sanft in die Maschen. Die mitgereisten Braunschweiger skandierten: „Auswärtssieg!“

Doch bis dahin war es noch ein hartes Stück Arbeit. Kurz vor der Pause rettete etwa Schultz gegen Stürmer Bradley Fink, dem bei der Borussia eine große Zukunft prophezeit wird.

Früh nach dem Seitenwechsel hatte dann der wacker kämpfende Lion Lauberbach die Vorentscheidung auf dem Fuß, scheiterte jedoch frei vor Unbehaun. Sowieso erwischte die Eintracht den besseren Start in den zweiten Durchgang.

Etwa 400 Braunschweiger Fans reisen ins Ruhrgebiet

Die rund 400 Braunschweiger, die ihre Mannschaft ins Ruhrgebiet begleitet hatten, wurden nun lauter. Auf Dortmunder Seite wuchs der Frust. Die Eintracht drängte auf den zweiten Treffer, doch irgendwie lag auch immer die Gefahr eines Ausgleichs der gut ausgebildeten BVB-Bubis in der Luft. Schiele schickte in der Schlussphase alle Spieler zum Warmmachen – die Eintracht stellte sich auf eine Nervenschlacht ein, in der sie mit Wechseln noch einmal Zeit von der Uhr nehmen konnte.

Mehrere Schrecksekunden hatten die Blau-Gelben aber noch zu überstehen. Einen Drehschuss des starken Antonios Papadopoulus pflückte Fejzic sahnemäßig aus der Luft. Räume gab es jetzt zur Genüge, die Gäste schafften es nur nicht, sie zu nutzen und die Angriffe konsequent zu Ende zu spielen. Schiele stand wie versteinert am Spielfeld und harrte aus, während sich seine Akteure in jeden Zweikampf warfen. Frische Kräfte wie Benjamin Girth und Danilo Wiebe sorgten für Entlastung, holten Eckbälle heraus und beschäftigten die müden Gegenspieler ordentlich.

Der BVB II versuchte es jetzt mit der Brechstange, Schiele wechselte erneut. Doch es blieb beim 1:0. Die Eintracht jubelte und fährt mit drei Punkten im Rücken zum VfL Osnabrück – das haben auch alle prominenten Beobachter mitbekommen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de