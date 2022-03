Mannheim. Eintracht tut sich in Mannheim zunächst schwer, spielt dann aber ganz groß auf und gewinnt mit 3:0.

Eintracht Braunschweig 3:0 in Mannheim – Multhaups Doppelpack bringt Eintracht auf Kurs

Es war angerichtet für die Drittliga-Fußballer von Eintracht Braunschweig. Spitzenspiel gegen den Tabellenfünften, eine nach Monaten des Corona-Trübsals mit 11.124 Zuschauern tolle Kulisse und selbst das Wetter spielte beim Auswärtsspiel bei SV Waldhof Mannheim mit. Die Sonne lachte über dem Carl-Benz-Stadion, als sich die Löwen anschickten, an die zwei Siege zuvor anzuknüpfen.

Dieses Vorhaben gelang – und wie. Die Eintracht gewann durch einen Doppelpack von Maurice Multhaup (39. und 48. Minute) sowie ein Kopfballtor von Michael Schultz (54.) mit 3:0 (1:0) und bleibt damit dem Spitzenduo Magdeburg und Kaiserslautern in der Tabelle auf den Fersen. Es war der erste Sieg der Löwen in dieser Saison gegen eines der Topteams.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vor dem Start gab es aber – wie auch bei einigen anderen Spielen zuvor an diesem Wochenende – noch ein gemeinsames, politisches Statement. Die Braunschweiger positionierten sich mit den Mannheimer Spielern und den Unparteiischen zum besonderen Foto.

Mannheim mit dem besseren Start

Den besseren Start erwischte zunächst Mannheim. Während die Braunschweiger noch etwas unsortiert wirkten, drückten die Hausherren mächtig aufs Tempo und setzten die Gäste unter Druck. Nur mit Mühe überstand die Eintracht diese Phase ohne Gegentor.

Einen Bruch im Spiel gab anschließend wegen einer Verletzung von Robin Krauße. Eintrachts Mittelfeldspieler wurde von Mannheims Marc Schnatterer mit dem Fuß am Kopf getroffen und zog sich eine Platzwunde zu. Minutenlang wurde Krauße in der Kabine behandelt während seine Kollegen auf dem Platz zu zehnt weiterspielten – dann kehrte der Vorkämpfer der Löwen mit Turban um den Kopf zurück. Schöne Szene: Schnatterer rannte zu Krauße sofort hin und entschuldigte sich für sein unglückliches Agieren. Auch die Heimfans spendeten Applaus.

Krauße kommt zurück, Eintracht kämpft

Die Partie war danach sehr zerfahren. Wenig Klarheit im Passspiel, wenig Chancen – so präsentierten sich beide Seiten. Aber: Die Eintracht war nun besser im Spiel, hielt kämpferisch dagegen.

Trotzdem jubelte zunächst Waldhof. Nach einem Kopfball von Marcel Seegert drückte Joseph Boyamba den Ball über die Linie, doch der Linienrichter signalisierte Abseits. Und im Gegenzug schlug die Eintracht zu. Multhaup veredelte einen schönen Spielzug über Krauße und Bryan Henning zur Führung (39.).

Dankert zeigt erst auf den Punkt, dann gibt es Ecke

Vor der Pause wurde es in der vierten Minuten der Nachspielzeit noch einmal kurios. Schiedsrichter Bastian Dankert zeigte nach einem vermeintlichen Handspiel von Mannheims Gerrit Gohlke im eigenen Strafraum zunächst auf den Punkt. Doch nach langen Diskussionen und Rücksprache mit seinem Linienrichter entschied sich Dankert um und gab nur Ecke für die Löwen. Kopfschütteln bei der Eintracht, Jubel bei Waldhof – dieses Spiel hatte Unterhaltungswert.

Und nach dem Seitenwechsel ging es spektakulär weiter. Nur drei Minuten waren gespielt als Multhaup erneut traf. Eintrachts Angriff war fast an der Eckfahne eigentlich schon gelaufen, aber Lion Lauberbach brachte den Ball zur Überraschung der kompletten Mannheimer Abwehr doch noch irgendwie in die Mitte. Nur Multhaup hatte aufgepasst und schob den Ball in die lange Ecke.

Schultz trifft gegen den Ex-Klub

Damit befand sich die Eintracht nun klar auf der Siegerstraße und legte mit frischen Selbstvertrauen nach. Schultz traf nach einer Ecke per Kopf gegen seinen Ex-Klub (54.). Sein Jubel hielt sich aus Respekt zwar in Grenzen, die Waldhof-Fans schäumten trotzdem. Ihre Mannschaft steuerte auf eine dicke Heimklatsche zu.

Die wurde es zwar letztlich nicht. Doch mit dieser starken Leistung nach schwachem Start und dem klaren Erfolg hat sich die Eintracht Waldhof erstmal auf Distanz gehalten und sich selber Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben verschafft.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de