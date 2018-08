Eintracht Braunschweig startet Dauerkartenverkauf erneut

In der Süd- und der Nordkurve sowie auf der Osttribüne sind wieder Dauerkarten zu haben.

Braunschweig. Ab Montag bietet Eintracht Braunschweig noch einmal einen freien Dauerkartenverkauf im Steh- und Sitzplatzbereich an - aber nicht in allen Blöcken.

Allein 12000 Eintracht-Fans haben vor der Saison - trotz des Abstiegs in die 3. Liga - ihre Dauerkarte verlängert. Weitere Saisontickets setzte der Verein im freien Verkauf ab. Und jetzt gibt es eine Verlängerung. Wie Eintracht Braunschweig am Freitag mitteilte, bietet der Verein nach dem Heimspiel gegen Fortuna Köln noch einmal einen freien Dauerkartenverkauf im Steh- und Sitzplatzbereich an.

Ab Montag (27. August) sind dann ab 10 Uhr Saisonkarten für die Nord- und Südkurve sowie ein begrenztes Kontingent für die Osttribüne (Blöcke 11 bis 14) im Online-Ticketshop, über eine Ticket-Hotline sowie im Stadion-Fanshop zu haben.