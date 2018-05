Eintracht bezieht Kurztrainingslager vor Ingolstadt-Spiel

Braunschweig Der vom Abstieg bedrohte Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig bezieht von diesem Donnerstag an ein Kurztrainingslager in Salzgitter. Dort will das Team von Trainer Torsten Lieberknecht nicht-öffentlich trainieren. Das teilte Eintracht am Mittwoch mit. Am Sonntag spielt Braunschweig gegen den...