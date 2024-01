Wolfsburg. Der Coach des Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg reagiert im Training auf die Schwäche der Special-Teams. Das sind seine Pläne.

Mike Stewart hat in dieser Woche das Übel an der Wurzel gepackt. Aufgrund der zuletzt schwachen Special-Teams-Leistungen seiner Mannschaft ließ der Trainer des Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg im Training Über- und Unterzahl fast bis zum Erbrechen üben. Und nicht nur das: Vor den Wochenend-Partien gegen die Schwenninger Wild Wings (Freitag, 18 Uhr, Eis-Arena) und bei den Iserlohn Roosters (Sonntag, 19 Uhr) nahm er personelle und taktische Änderungen in den Formationen vor.