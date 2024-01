Wolfsburg. In Augsburg schaffen die Grizzlys einen knappen, aber verdienten Sieg, der für ein gutes Gefühl sorgt. Ist die Schwächephase vorbei?

Sechs der jüngsten sieben DEL-Partien hatten die Grizzlys vor ihrem Auftritt am Freitagabend in Augsburg verloren. Ein schwaches Momentum, das allen Beteiligten zu denken gegeben hatte. Mannschaft und Trainer hatten sich am Dienstag zusammengesetzt und eingeschworen. Es ging dabei allen voran ums Thema Effizienz vorm gegnerischen Tor, sagte Coach Mike Stewart. „Ich habe den Jungs gesagt, dass wir Tore machen können. Wir haben es in der Vergangenheit ja gezeigt.“