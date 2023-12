Wolfsburg. Verdienter Sieg für Eishockey-Erstligist Grizzlys Wolfsburg – aber Weitzmann und Kneisler müssen verletzt raus, zum Schluss ist es eng.

Drei Tage vor Heiligabend war das schon viel Lametta bei den Grizzlys Wolfsburg. Die landeten in der Deutschen Eishockey-Liga am Donnerstagabend einen verdienten vorweihnachtlichen 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)-Auswärtssieg bei den Kölner Haien und zogen in der Tabelle an diesen vorbei auf den vierten Tabellenplatz. Justin Feser und Spencer Machacek trafen im Powerplay für die Gäste, Ryan O‘Connor legte noch ein Tor nach. Andreas Thuresson und Frederik Storm machten es noch einmal spannend. Der Erfolg ist mit zwei verletzungsbedingten Ausfällen teuer bezahlt.