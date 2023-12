Wolfsburg. Erstes Null-Punkte-Wochenende ändert nichts an der Überzeugung bei den Grizzlys Wolfsburg: „Prozess läuft in die richtige Richtung.“

Es ist Hauptrunden-Halbzeit in der Deutschen Eishockey-Liga, 26 von 52 Partien sind gespielt. Die Grizzlys Wolfsburg sind als Sechster gut im Rennen um die direkten Play-off-Plätze, der Vorsprung auf Rang 11 und die Nürnberg Ice Tigers beträgt sogar schon 14 Zähler. Am vergangenen Wochenende gab‘s erstmals für die Grizzlys zwei glatte Niederlagen am Stück. Coach Mike Stewart war aber mit der Art und Weise in diesen beiden Partien zufrieden und ist es insgesamt auch mit der Entwicklung des Wolfsburger Profiteams.