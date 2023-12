Wolfsburg. Die Grizzlys Wolfsburg unterliegen den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven in der Deutschen Eishockey-Liga verdient mit 1:3.

Nur zwei Tore in zwei Spielen reichten nicht – die Grizzlys Wolfsburg blicken auf ihr erstes Null-Punkte-Wochenende dieser Saison in der Deutschen Eishockey-Liga zurück. Vor gut 3700 Zuschauern setzte es am Sonntagnachmittag eine 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)-Niederlage gegen die Fischtown Pinguins. Die Bremerhavener zeigten sich in diesem schwer umkämpften Nordderby extrem clever vor dem eigenen Tor. Nach dem 1:2 in München am Freitag traf mit Chris Wilkie nur ein Wolfsburger. Es war nach dem 2:6 am zweiten Spieltag die zweite Niederlage gegen Bremerhaven.