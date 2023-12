Heiligendorf. Das scheidende Urgestein der Grizzlys Wolfsburg übergibt vor seinem Abschied aus Wolfsburg einen Scheck ans Hospizhaus in Heiligendorf.

Es ist mehr als vier Jahre her, dass Sebastian Furchner im Trikot der Grizzlys Wolfsburg sein 1000. Spiel in der Deutschen Eishockey-Liga bestritt. In diesem Rahmen gab’s auch spezielle Furchner-Becher in der Eis-Arena, mit denen der Spieler und der Fanclub Grizzlys Adams für einen guten Zweck sammelten. Jetzt, mit dem Ende von Furchners Zeit in Wolfsburg, kam das Geld seiner Bestimmung auch zugute: Der 41-Jährige und die Fanclub-Vertreter Thomas „Lubi“ Lubahn, Helena Dauwitz und Anna Gräfe übergaben 1000 Euro an das Hospizhaus in Heiligendorf.