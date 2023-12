Wolfsburg. In den zurückliegenden 50 Tagen haben die Grizzlys mehr als 8100 Kilometer abgerissen. Bis Silvester wird‘s entspannter.

Am Donnerstag ging‘s noch einmal los für die Grizzlys Wolfsburg, am Mittag folgte die Abfahrt mit dem Mannschaftsbus zum Auswärtsspiel beim EHC RB München. Wenn das Team von Cheftrainer Mike Stewart irgendwann am Samstagmorgen wieder an der Eis-Arena ankommt, dann haben die Spieler extrem anstrengende 50 Tage hinter sich. Angefangen mit der Reise zum Spiel in Nürnberg am 22. Oktober (2:3-Niederlage) haben sie 13 Spiele in der Deutschen Eishockey-Liga bestritten, neun davon auswärts und dabei rund 8100 Kilometer im Bus verbracht. Das schlaucht auf der einen Seite, bedeutet im Falle der Wolfsburger aber auch bedeutend weniger Reisestress an den restlichen Tagen des Jahres. Es kann ein Vorteil sein, wenn seine Mannschaft ihn auch richtig ausnutzt, findet Stewart.