Wolfsburg. Auf den 18 Jahre alten Stürmer, der erst jetzt wieder ins DEL-Aufgebot der Grizzlys Wolfsburg gerückt ist, wartet ein besonderes Spiel.

Timo Ruckdäschel ist aktuell da, wo er am liebsten die gesamten vergangenen Monate gewesen wäre: fest bei den Grizzlys Wolfsburg. Das 18 Jahre alte Toptalent hatte der Eishockey-Erstligist kurz nach Saisonbeginn nach Hannover in die Oberliga verliehen; erst zu den Scorpions, doch weil es dort nicht lief, vor fast zwei Monaten zu den Indians. Seine Rückkehr in die VW-Stadt lief dann mit seinen ersten zwei DEL-Assists beim 5:4 gegen die Augsburger Panther perfekt. Als nächstes steht ein ganz besonderes Spiel für Ruckdäschel an.