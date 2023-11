Wolfsburg. Grizzlys Wolfsburg nehmen Beschwerden von Teilen der Fans des DEL-Rivalen Eisbären Berlin ernst. Manager Fliegauf spricht Klartext.

Charly Fliegauf ist der volksnahe Typ eines Managers in der Deutschen Eishockey-Liga und führt den Klub seit mehr als 16 Jahren familiär, aber professionell. Dass es in der Zeit nun erstmals massive Beschwerden von Gästefans über die Behandlung in der Eis-Arena gab, lässt den 63-Jährigen nicht kalt. Das Thema Wolfsburg-Boykott durch einen Teil des Anhangs der Eisbären Berlin ist nun Chefsache im Allerpark, aber auch in der Hauptstadt.