Wolfsburg. Die Verletzung des Stürmers ist so schwer, dass er Eishockey-Erstligist Grizzlys Wolfsburg nicht nur gegen Augsburg fehlen wird.

Auch wenn die Konstanz in dieser Saison noch zu wünschen übrig lässt – unter Erfolgsdruck brechen diese Grizzlys Wolfsburg nicht zusammen. Immer, wenn sie abzustürzen drohen in der Tabelle der Deutschen Eishockey-Liga, stoppen sie ihren Abwärtstrend auch bei richtig starken Gegnern. Lohn: der aktuelle fünfte Platz. Am Freitag (19.30 Uhr, Eis-Arena) im Heimspiel gegen die Augsburger Panther erwartet nun aber wieder jeder einen Pflichtsieg von den Grizzlys, damit der Aufwärtstrend auch mal länger anhält. Länger ausfallen wird unterdessen Julian Chrobot. Dem Stürmer droht eine mehrwöchige Pause.