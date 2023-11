Wolfsburg. Nur dreimal in ihrer DEL-Historie kassierten die Grizzlys Wolfsburg im Schnitt mehr Gegentore als aktuell. Und es gibt weitere Sorgen.

Wenn die Grizzlys Wolfsburg kurzfristig zurück in die Top 6 der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) und den Anschluss an die Top 4 halten wollen, brauchen sie am Dienstag (19.30 Uhr) bei den Kölner Haien einen Sieg. Dafür müssen sie aber an ihrer Defensive arbeiten. Mehr als drei Gegentreffer pro Spiel bekommen sie in dieser Saison. Nur dreimal in ihren mittlerweile schon 18 DEL-Jahren war die Gegentor-Quote am Ende der Hauptrunde schlechter als der aktuelle Wert von 3,14. Das war in den Saisons nach den Aufstiegen (2004/05=3,34 und 2007/08=3,61) sowie in der Seuchen-Spielzeit 2018/19 (3,50).