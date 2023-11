Wolfsburg. Fabio Pfohls Vertrag bei Eishockey-Erstligist Grizzlys Wolfsburg endet. Eine Bedingung stellt der Klub vor einer Vertragsverlängerung.

Fabio Pfohl ist aus dem harten Kern der Grizzlys Wolfsburg eigentlich nicht wegzudenken. Der 28-Jährige spielt mittlerweile seine achte Saison für den Eishockey-Erstligisten, ist hier in der Region heimisch geworden und kam nach einem unglücklich verlaufenen Gastspiel in Köln fast schon reumütig in den Allerpark zurück. Doch ob die Zusammenarbeit zwischen dem Stürmer und dem Klub weitergeht, ist erneut offen. Möglicher Trennungsgrund: unterschiedliche Auffassungen über die Rolle im Team.