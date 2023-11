Wolfsburg. Gutes DEL-Auswärtsspiel gemacht, aber ohne Punkte heim: Warum die Grizzlys Wolfsburg Freitagabend in Mannheim beim 1:4 leer ausgehen.

Ordentlich verkauft und dennoch abgekocht – so lässt sich der Auftritt der Grizzlys Wolfsburg beim 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) in Mannheim am Freitagabend in der Deutschen Eishockey-Liga treffend beschreiben. Matt Whites Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 blieb das einzige Erfolgserlebnis. Die Adler behielten dank der Tore von Tom Kühnhackl (2), Linden Vey und Maxwell Gildon alle drei Punkte und zogen in der Tabelle an ihren Gästen vorbei.