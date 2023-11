Wolfsburg. Neun Spiele in Folge hat Stürmer Matt White für die Grizzlys Wolfsburg in der DEL gepunktet. Was er vor dem Mannheim-Match dazu sagt.

Keiner scort in diesem Herbst bislang konstanter als Matt White in der Deutschen Eishockey-Liga. Neun Spiele in Folge hat der Stürmer der Grizzlys Wolfsburg immer getroffen oder ein Tor vorbereitet. Drei Spiele mit Scorerpunkt fehlen ihm noch, um sich den klubinternen Rekord von Norm Milley (12) zu krallen. Als Nächstes steht die Serie in Mannheim auf dem Prüfstand, wo White und Co. am Freitag (19.30 Uhr) bei den Adlern gastieren.