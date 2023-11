Wolfsburg. Das kündigt Mannheims Torwart Felix Brückmann vor dem Duell mit seinem Ex-Klub Grizzlys Wolfsburg an – mit einer Einschränkung.

Von 2014 bis 2020 war Felix Brückmann die meiste Zeit die unumstrittene Nummer 1 der Grizzlys Wolfsburg. Mittlerweile trägt er wieder das Trikot der Adler Mannheim und erwartet mit diesen seinen Ex-Klub am Freitag von 19.30 Uhr an zum Duell in der SAP-Arena. Im Vorfeld der Partie fand er Zeit für ein Interview mit unserer Zeitung und kündigte in diesem seine Rückkehr in die VW-Stadt an. Wenngleich mit einer kleinen, aber bedeutenden Einschränkung.