Andy Miele, hier nach seinem Treffer gegen Schwenningen in der Vorwoche, hat in den vergangenen fünf DEL-Partien für Wolfsburg getroffen. Trifft er auch in den kommenden zwei Spielen, stellt er einen zwölf Jahre alten Grizzlys-Rekord ein. © Grizzlys Wolfsburg/oh | City-Press GmbH