Wolfsburg. Eishockey-Erstligist Grizzlys Wolfsburg triumphiert im wahnsinnigen Schlagabtausch bei den Eisbären Berlin im ausverkauften ICE-Derby.

Spektakulärer Auftritt der Grizzlys Wolfsburg im ICE-Derby: Zum Auftakt eines Dreier-Auswärtspacks in der Deutschen Eishockey-Liga ringt der Eishockey-Erstligist am Samstagabend in der Hauptstadt die Eisbären Berlin mit 9:6 (4:1, 2:0, 3:5) nieder. Darren Archibald (2), Matt White, Justin Feser, Chris Wilkie, Julian Chrobot, Spencer Machacek, Andy Miele und Ryan Button schießen mit ihren Treffern den Tabellenführer ab. Der kam durch Maximilian Heim (2), Marcel Noebels, Tobias Eder, Patrice Cormier und Zach Boychuk zu seinen Toren.