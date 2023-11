Wolfsburg. Vor dem Heimspiel des Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg gegen Schwenningen geben Trainer und Kapitän die Marschroute vor.

Es wird wieder ernst für die Grizzlys Wolfsburg! Bereits am Donnerstag von 18 Uhr an empfängt der Sechste der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) im Duell der Tabellennachbarn die siebtplatzierten Schwenninger Wild Wings. Mit denen haben sie aus dem 0:5 verlorenen Hinspiel noch ein Hühnchen zu rupfen. Nach der Unruhe am Montag aufgrund des überraschenden Weggangs von Klub-Ikone und Teammanager Sebastian Furchner liegt der Fokus nun wieder auf dem Sportlichen. Hier erklären Cheftrainer Mike Stewart und Kapitän Spencer Machacek, worauf es nach der Länderspielpause nun ankommt.