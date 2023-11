Wolfsburg. Das neue Staatsangehörigkeitsrecht der Bundesregierung könnte bei den Grizzlys Wolfsburg und in der DEL zur Einbürgerungsflut führen.

Nimmt in der nächsten Saison die Zahl der nicht in Deutschland geborenen Spieler in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) und den darunter befindlichen deutschen Profi-Ligen massiv zu? Die Möglichkeit besteht. Die Bundesregierung stimmte Ende August einem neuen Staatsangehörigkeitsrecht (StAG) bereits zu. Dieses kommt nun voraussichtlich sogar noch in diesem Jahr im Bundestag zur Abstimmung. Wird es verabschiedet, erhalten ausländische Arbeitnehmer früher als bisher die Chance zur Einbürgerung und dürfen künftig auch ihre bisherige Staatsbürgerschaft behalten. Vor allem Letzteres macht es für die vielen Kanadier und US-Amerikaner in der DEL und deren Klubs interessant. Auch für die Grizzlys Wolfsburg, die drei Kandidaten im Kader haben, die vom neuen Gesetz sofort profitieren könnten.