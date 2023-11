Wolfsburg. Auch Strahlmeier als Nummer 1 des Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg profitiert davon, dass es bei der Nummer 2 aufwärts geht.

Eine der Stärken der Grizzlys Wolfsburg war es immer, dass sie in der Deutschen Eishockey-Liga über ein hervorragendes deutsches Torhüter-Gespann verfügten. In den vergangenen Jahren war das aus den unterschiedlichsten Gründen oft nicht der Fall. Auch in dieser Saison ist nach 18 von 52 Hauptrunden-Spielen noch Luft nach oben. Doch die Tendenz ist steigend. Das liegt vor allem an der Steigerung der neuen Nummer 2, Hannibal Weitzmann. Der Neuzugang aus Iserlohn ist nach Verletzung und Formtief nun auf dem aufsteigenden Ast.