Podcast mit Grizzlys-Manager Fliegauf aus dem Trainingslager

Zum Thema Grizzlys Wolfsburg gibt es keinen fundierteren Gesprächspartner als diesen Mann: Charly Fliegauf! Seit dem Frühjahr 2007 leitet er als Manager die Geschicke des Eishockey-Erstligisten. Zwischen Pre-Game-Skate und Testspiel am Samstagabend (19.15 Uhr) im Österreich-Trainingslager in Klagenfurt gegen die Vienna Capitals nimmt sich der 62-Jährige Zeit für ein Interview mit unserer Zeitung. Das können Sie hier kostenlos nachhören. Ungeschnitten als Podcast. Mit Statements zu den Zielen, Träumen und zur eigenen Zukunft.

Fliegauf schildert ausführlich seine Eindrücke aus dem Trainingslager und erklärt, warum es auch für ihn als Manager so wichtig ist, in dieser Zeit ganz nah bei der Mannschaft zu sein. „Mir ist das wichtig. Ich schaue mir die Körpersprache der Spieler auf dem Eis an und wie intensiv jeder dabei ist. Aber auch, was sie vor und nach dem Training machen. Das ist gut für mich für die Beurteilung“, sagt er.

Die fällt bislang positiv aus. „Wir haben eine gute Gruppe zusammen, das hat man auch am Montag bei einem Teamabend gesehen, bei dem fast alle Spieler bis zum Schluss geblieben sind. Das ist immer ein gutes Zeichen. Die Trainer und ich sind ein bisschen früher gegangen, damit die Jungs noch ein bisschen Zeit für sich haben“, berichtet Fliegauf. Zu viel Nähe dürfe er als Manager auch nicht zulassen, schließlich müsse er immer noch ohne große Emotionen auch harte Entscheidungen treffen können. „Das Wechselspiel zwischen Nähe und Distanz ist wichtig.“

Bisher fuhr Fliegauf immer gut mit seiner Art, den Klub zu führen. Seit mehr als 16 Jahren hat er seinen Posten inne. Trotz kleinerer Rückschläge ist es immer vorwärts gegangen. Vier Vizemeisterschaften, einen Pokalsieg und drei Champions-League-Teilnahmen gelangen den Grizzlys in der Ära Fliegauf. Nur der große Traum von der Meisterschaft ist noch unerfüllt. „Die Sehnsucht danach ist schon groß. Man wünscht sich, einmal den Pokal nach oben zu halten“, gesteht er.

Fliegauf: „Wir haben Titelchancen“

In diesem Jahr nehmen seine Wolfsburger einen erneuten Anlauf. „Wir haben Titelchancen“, räumt Fliegauf auf Nachfrage ein. „Vor einem Titel ist aber harte Arbeit angesagt. Wir haben gesehen, wie schwierig es ist. Wir waren in vielen Jahren nah dran. Ich hoffe, dass es bald mal klappt. Ich bin nach wie vor hochmotiviert.“

Hört, hört! Fliegaufs letzter Satz ist ein richtungsweisendes Zeichen, denn: Der Vertrag des Managers läuft 2024 aus. Sein designierter Nachfolger arbeitet in Teammanager Sebastian Furchner bereits beim Klub. Fliegauf hat ihn selbst ausgesucht. In seinem Windschatten soll „Furchi“ lernen und irgendwann den Laden übernehmen. Doch noch scheint es nicht so weit zu sein. „Ich würde mir schon wünschen, noch ein bisschen hier zu sein. Mal gucken, wie es in den nächsten Tagen und Wochen mit den Gesprächen weiterläuft.“ Dass beiderseitiges Interesse vorhanden ist, bejaht der Manager auf bohrende Nachfrage. Aber am besten selbst anhören...

