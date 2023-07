Grizzlys Wolfsburg zum Saisonstart zu Hause gegen Augsburg

Zu Hause gegen Fast-Absteiger Augsburger Panther starten die Grizzlys Wolfsburg am Freitag, 15. September (19.30 Uhr, Eis-Arena), in die Saison 2023/24 der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Zwei Tage später steht gleich das Nord-Derby bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven an.

Mehr zum Thema:

So sieht es der neue Spielplan vor, den die DEL am Montag veröffentlichte. Weitere wichtige Termine: Einen Tag vor Heiligabend haben die Grizzlys ein Heimspiel, erwarten die Adler Mannheim. Am zweiten Weihnachtstag müssen sie zwar auswärts ran, aber die Reise führt nur nach Berlin zum Bärenduell mit den Eisbären. Dort gastieren die Wolfsburger einmal auch an einem Samstag (18. November). Aber sehen Sie selbst: Hier kommen alle 52 Hauptrunden-Termine der Grizzlys...

Fr., 15. September, 19.30 Uhr:

Grizzlys Wolfsburg – Augsburg

So., 17. September, 14 Uhr:

Bremerhaven – Grizzlys Wolfsburg

Fr., 22. September, 19.30 Uhr:

Grizzlys Wolfsburg– Straubing

So., 24. September, 19 Uhr:

Schwenningen – Grizzlys Wolfsburg

Fr., 29. September, 19.30 Uhr:

Ingolstadt – Grizzlys Wolfsburg

So., 1. Oktober, 16.30 Uhr:

Grizzlys Wolfsburg – Iserlohn

Di., 3. Oktober, 14 Uhr:

Düsseldorf – Grizzlys Wolfsburg

Fr., 6. Oktober, 19.30 Uhr:

Grizzlys Wolfsburg – Mannheim

So., 8. Oktober, 14 Uhr:

Grizzlys Wolfsburg – Berlin

Fr., 13. Oktober, 19.30 Uhr:

München – Grizzlys Wolfsburg

So., 15. Oktober, 16.30 Uhr:

Grizzlys Wolfsburg – Frankfurt

Fr., 20. Oktober, 19.30 Uhr:

Grizzlys Wolfsburg – Köln

So., 22. Oktober, 14 Uhr:

Nürnberg – Grizzlys Wolfsburg

Fr., 27. Oktober, 19.30 Uhr:

Düsseldorf – Grizzlys Wolfsburg

So., 29. Oktober, 19 Uhr:

Grizzlys Wolfsburg – Iserlohn

Mi., 1. November, 18 Uhr:

Ingolstadt – Grizzlys Wolfsburg

Fr., 3. November, 19.30 Uhr:

Nürnberg – Grizzlys Wolfsburg

So., 5. November, 14 Uhr:

Grizzlys Wolfsburg – Frankfurt

Deutschland-Cup (8. bis 12. November)

Do., 16. November, 18 Uhr:

Grizzlys Wolfsburg – Schwenningen

Sa., 18. November, 20 Uhr:

Berlin – Grizzlys Wolfsburg

Fr., 24. November, 19.30 Uhr:

Mannheim – Grizzlys Wolfsburg

Di., 28. November, 19.30 Uhr:

Köln – Grizzlys Wolfsburg

Fr., 1. Dezember, 19.30 Uhr:

Grizzlys Wolfsburg – Augsburg

So., 3. Dezember, Uhrzeit offen:

Straubing – Grizzlys Wolfsburg

Fr., 8. Dezember, 19.30 Uhr:

München – Grizzlys Wolfsburg

So., 10. Dezember, 14 Uhr:

Grizzlys Wolfsburg – Bremerhaven

Fr., 15. Dezember, 19.30 Uhr:

Grizzlys Wolfsburg – Nürnberg

So., 17. Dezember, 19 Uhr:

Grizzlys Wolfsburg – Ingolstadt

Do., 21. Dezember, 19.30 Uhr:

Köln – Grizzlys Wolfsburg

Sa., 23. Dezember, 16.30 Uhr:

Grizzlys Wolfsburg – Mannheim

Di., 26. Dezember, 14 Uhr:

Berlin – Grizzlys Wolfsburg

Do., 28. Dezember, 19.30 Uhr:

Grizzlys Wolfsburg – München

Sa., 30. Dezember, 14 Uhr:

Bremerhaven – Grizzlys Wolfsburg

Mi., 3. Januar, 19.30 Uhr:

Frankfurt – Grizzlys Wolfsburg

Fr., 5. Januar, 19.30 Uhr:

Iserlohn – Grizzlys Wolfsburg

So., 7. Januar, 14 Uhr:

Grizzlys Wolfsburg – Düsseldorf

Fr., 12. Januar, 19.30 Uhr:

Augsburg – Grizzlys Wolfsburg

So., 14. Januar, 19 Uhr:

Grizzlys Wolfsburg – Straubing

Fr., 19. Januar, 19.30 Uhr:

Grizzlys Wolfsburg – Schwenningen

So., 21. Januar, 19 Uhr:

Iserlohn – Grizzlys Wolfsburg

Fr., 26. Januar, 19.30 Uhr:

Grizzlys Wolfsburg – Berlin

So., 28. Januar, 14 Uhr:

Frankfurt – Grizzlys Wolfsburg

Fr., 2. Februar, 19.30 Uhr:

Grizzlys Wolfsburg – Ingolstadt

So., 4. Februar, 16.30 Uhr:

Grizzlys Wolfsburg – München

Länderspielpause

Do., 15. Februar, 19.30 Uhr:

Mannheim – Grizzlys Wolfsburg

So., 18. Februar, 14 Uhr:

Grizzlys Wolfsburg – Bremerhaven

Di., 20. Februar, 19.30 Uhr:

Grizzlys Wolfsburg – Düsseldorf

Fr., 23. Februar, 19.30 Uhr:

Schwenningen – Grizzlys Wolfsburg

So., 25. Februar, 16.30 Uhr:

Augsburg – Grizzlys Wolfsburg

Fr., 1. März, 19.30 Uhr:

Grizzlys Wolfsburg – Köln

So., 3. März, 14 Uhr:

Grizzlys Wolfsburg – Nürnberg

Fr., 8. März, 19.30 Uhr:

Straubing – Grizzlys Wolfsburg

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de