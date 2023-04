Grizzlys verkünden neun Abgänge, Morley soll bleiben

Das ging schnell: Nur zwei Tage nach dem Ausscheiden im Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey-Liga gegen RB München haben die Grizzlys Wolfsburg bereits die Abschlussgespräche mit ihren Spielern beendet und geben neun Abgänge bekannt. Nur mit einem, dessen Vertrag ausgelaufen war, laufen die Verhandlungen noch: Center Tyler Morley.

Keine Rückkehr nach Wolfsburg gibt es auch für Marathon-Mann Jordan Murray. Der Top-Verteidiger hatte am Mittwochabend in München nach Spiel 7 noch gesagt, dass er bislang nirgends unterschrieben habe und die Tür für eine Vertragsverlängerung in Wolfsburg offenstehe. Allerdings dürfte es finanzkräftige Interessenten für den Kanadier geben, mit denen die Grizzlys nicht mithalten konnten und wollten. Weiter zum Kader gehört indes Torwart Nummer 3, Ennio Albrecht.

Gehen müssen indes – wie erwartet – Torwart Justin Pogge, Verteidiger Steven Raabe (spielte eh schon fest bei Oberligist Hannover Scorpions) sowie die Stürmer Trevor Mingoia, Dustin Jeffrey, Thomas Reichel, Matt Lorito und auch Valentino Klos (alle Ziel unbekannt), der offiziell noch ein Jahr Vertrag hatte, aber keine Perspektive unter Trainer Mike Stewart. Nationalverteidiger Dominik Bittner hatte sich bereits gegen ein neues Grizzlys-Angebot entschieden, wechselt nach München.

Abschlussparty steigt am Samstag

In seiner Pressemitteilung schreibt der Klub: „Die Grizzlys Wolfsburg bedanken sich bei allen Spielern, die Wolfsburg verlassen, für ihren Einsatz und wünschen ihnen und ihren Familien für die Zukunft alles erdenklich Gute.“ Zur Saisonabschlussparty am Samstag (14 Uhr, Eis-Arena) dürfte die Mannschaft aber noch einmal komplett versammelt sein. Vielleicht präsentiert Manager Charly Fliegauf da sogar eine Überraschung. Es sind ja bis dahin noch ein paar Stunden, um die Verhandlungen mit Morley erfolgreich abzuschließen...

Grizzlys-Kader 2023/24:

Tor: Dustin Strahlmeier (Vertrag bis 2025), Hannibal Weitzmann (neu/Iserlohn), Ennio Albrecht (Laufzeit unbekannt).

Abwehr: Nolan Zajac (2024/A), John Ramaga (neu/Schwenningen/A), Ryan Button (2025), Janik Möser (2024), Björn Krupp (2024), Armin Wurm (2024), Philipp Mass (2024), Jimmy Martinovic (neu/Bietigheim/U23), zwei Ausländerstellen offen.

Angriff: Spencer Machacek (2025/A), Darren Archibald (2025/A), Chris Wilkie (neu/Bietigheim/A), Justin Feser (neu/Ingolstadt), Laurin Braun (2025), Jean-Christophe Beaudin (2024/A), Gerrit Fauser (2025), Luis Schinko (2025), Fabio Pfohl (2024), Lucas Dumont (2024), Julian Chrobot (neu/Köln/U23), zwei Ausländerstellen und eine U23-Position sind noch offen.

A=Ausländer (11 Lizenzen dürfen pro Klub und Saison vergeben werden, neun Import-Profis dürfen pro Spiel eingesetzt werden).

U23=Spieler unter 23 Jahre; drei der 19 Feldspieler-Plätze im Spieltagsaufgebot müssen mit U23-Akteuren besetzt werden oder freibleiben.

Hinweis: Die Neuzugänge sind allesamt noch nicht offiziell bestätigt.

