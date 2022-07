Hiobsbotschaft für die Grizzlys: Pickard kommt nicht zurück

Das ist die bitterste Torwart-Hiobsbotschaft bei den Grizzlys Wolfsburg seit der schweren Verletzung von Felix Brückmann im Sommer 2018, die ihn eine ganze Spielzeit kostete! Der aktuelle Ersatzmann Chet Pickard beendet trotz bestehenden Vertrags völlig unerwartet seine Karriere und kehrt nicht in die VW-Stadt zurück. Der Deutsch-Kanadier zwingt den Eishockey-Erstligisten nun dazu, eine der wertvollen Ausländerlizenzen an einen Schlussmann zu vergeben. Die neue Nummer 2 hinter Dustin Strahlmeier steht auch schon fest: Der Kanadier Justin Pogge (zuletzt Köln) kommt.

„Äußerst plötzlich und vollkommen überraschend“ – so der Wortlaut der Klub-Pressemitteilung – hat Pickard mitgeteilt, dass er trotz seines laufenden Vertrags nicht mehr als aktiver Spieler nach Deutschland zurückkehren und seine Laufbahn beenden wird. Die Grizzlys reagierten und holen nun in Ermangelung eines freien deutschen Torhüters von entsprechender Klasse mit Pogge (36) einen sehr erfahrenen Goalie. Auch der dritte Torwart steht fest. Der 21 Jahre junge Ennio Albrecht, bislang in der Oberliga bei Blue Devils Weiden aktiv, wird es.

„Es war eine Hiobsbotschaft“, schreiben die auch die Grizzlys selbst, als Pickard Ende Juni mitteilte, dass er aus privaten Gründen nicht nach Wolfsburg zurückkehren wird. Stattdessen möchte der 32-jährige Deutsch-Kanadier seine Karriere laut eigener Aussage mit sofortiger Wirkung beenden.

Fliegauf zählt Pickard an

Selten zählt Manager Charly Fliegauf aktuelle und ehemalige Spieler in der Öffentlichkeit an. Aber im Fall Pickard kann er sich Kritik nicht verkneifen. „Die Nachricht über Chets Karriereende hat uns wie ein Blitz getroffen. Wir akzeptieren eine solche Entscheidung, die sicherlich nicht leicht war. Die Art und Weise, diese uns erst Ende Juni ohne Vorankündigung mitzuteilen, ist für mich inakzeptabel. Chet hat uns mit seinem Vorgehen in eine äußerst schwierige Situation gebracht, da es für uns Ende Juni keinerlei Chance mehr gab, einen deutschen Torhüter mit Qualität zu verpflichten. Ich hätte mir gewünscht, dass Chet uns in seinen Entscheidungsprozess mit einbezieht, da er diese Entscheidung mit seiner Familie sicherlich nicht über Nacht getroffen hat. Somit hätten wir frühzeitig darauf vorbereitet sein können. Die Art und Weise hat mich doch sehr enttäuscht. Nichtsdestotrotz wünsche ich Chet und seiner Familie alles Gute für ihren künftigen Lebensweg“, sagt Fliegauf.

Nach Pickards Rückzug ist davon auszugehen, dass die Grizzlys zu Saisonstart schon zehn statt neun von elf möglichen Ausländerlizenzen vergeben. Denn: Ein weiterer Import-Center soll bekanntlich noch kommen. Es ist zudem damit zu rechnen, dass Pogge im Normalfall nur auf der Tribüne sitzt. Wenn Strahlmeier fit ist und spielen kann, wird zur Absicherung sicher Albrecht oder ein Keeper aus dem eigenen Nachwuchs auf der Bank Platz nehmen. Ansonsten müsste ein ausländischer Feldspieler draußen bleiben. Dazu passt Fliegaufs folgender Satz: „Mit Justin Pogge haben wir einen Torhüter mit viel Erfahrung, der in den Gesprächen klar signalisiert hat, dass er mit allen Gegebenheiten und Anforderungen einverstanden ist.“

Pogge verfügt über viel Erfahrung

Pogge erhält einen Ein-Jahres-Vertrag. Er war während der Saison 2019/2020 aus der schwedischen SHL zu den Eisbären Berlin gewechselt. In den vergangenen beiden Spielzeiten stand der 1,92 Meter große Linksfänger für die Kölner Haie zwischen den Pfosten. Insgesamt kommt der gebürtige Kanadier auf 81 Partien in der DEL und eine Fangquote von 91 Prozent. Vor seinem Engagement in Deutschland spielte Pogge sowohl in der KHL (23 Einsätze) als auch in der SHL (127 Partien). 2004 von den Toronto Maple Leafs gedraftet, kommt der Goalie darüber hinaus auf sieben Einsätze in der NHL.

Pogge wird zum Saisonstart mit seiner Frau Christina und den beiden Kindern Nash und Hayes in Wolfsburg erwartet und bei den Grizzlys die Trikotnummer 46 erhalten. „Ich bin überzeugt, dass wir trotz der vergebenen Ausländerlizenz, die alternativlos war, die bestmögliche Lösung für diese unvorhersehbare Torhütersituation gefunden haben. Seine positive Art passt sehr gut zu uns, er ist ein absoluter Teamplayer. Wir werden uns auf ihn verlassen können, wenn er zum Einsatz kommt.“

Albrecht wird die Nummer 3

Grizzlys-Torwart Nummer 1, Strahlmeier, wurde vor Pogges Verpflichtung zu seiner Meinung gefragt. Fliegauf erklärt: „Dustin, der in diesen Entscheidungsprozess mit eingebunden war, stand dieser Verpflichtung sehr positiv gegenüber. Zudem haben wir mit Ennio Albrecht noch einen dritten jungen Torhüter verpflichtet, der unser Trio vervollständigt. Ennio ist sehr fleißig, ein Torhüter mit einer sehr positiven Ausstrahlung und soll bei uns die Chance bekommen sich, weiterzuentwickeln. Er ist zudem auch als Torhüter für unseren Kooperationspartner Hannover Scorpions geplant.“

