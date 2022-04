Trauriges Play-off-Aus für arg dezimierte Grizzlys Wolfsburg

Das beste Team der Grizzlys Wolfsburg aller Zeiten ist Geschichte. Viel von dem war in Spiel 3 des Play-off-Halbfinals der Deutschen Eishockey-Liga bei RB München am Sonntagnachmittag eh nicht mehr übrig. Sechs Top- und Führungsspieler fehlten dem arg dezimierten Vizemeister, der seine Titelhoffnungen begraben musste. Ein Doppelschlag binnen 15 Sekunden in der 6. Minute brach den Wolfsburgern das Genick beim 0:2 (0:2, 0:0, 0:0). Die im Vorfeld mit Spannung erwartete Serie endete mit einem ernüchternden 0:3 für das Team von Trainer Mike Stewart, das nun doch nicht zum erfolgreichsten der Klubgeschichte wurde.

Mehr zum Thema:

Um 16.16 Uhr beendete die Schlusssirene die Wolfsburger Play-off-Ambitionen. Die Köpfe gingen nach unten. Aber irgendwie wirkte es auch wie eine Erlösung. Mit Ausnahme des Heimspiels (2:3) hatten die Grizzlys gegen die tief besetzten Münchner, die sie in der Hauptrunde noch viermal geschlagen hatten, nicht den Hauch einer Chance. Hauptgrund: die äußerst angespannte Personallage. Yasin Ehliz, Austin Ortega nutzten das mit ihren Toren zum dritten RB-Sieg.

Darren Archibald gesperrt, Trevor Mingoia und Kapitän Sebastian Furchner verletzt – so bekam Stewart nur noch zwei Top-Reihen im Sturm zusammen, danach fiel das Niveau deutlich ab, während es beim Blick auf die RB-Reihen schwerfiel, eine Hierarchie zu erkennen angesichts der durchgängigen Klasse. Viel schlimmer aber wirkten sich die Ausfälle in der Abwehr aus. Armin Wurm und Dominik Bittner hatten bereits gefehlt. Am Sonntag war dann auch Jordan Murray nicht einsatzfähig, der am Freitag noch fast 30 Minuten (!) Eiszeit hatte. So blieben nur noch vier gelernte Verteidiger übrig. Center Fabio Pfohl half deshalb mal wieder in der Defensive aus.

RB-Doppelschlag entscheidet Match

Die Folgen zeigten sich bereits in der Anfangsphase. Ehliz erster Versuch landete in Überzahl noch am Pfosten (3. Minute). Kurz darauf bei 5 gegen 5 machte es der Münchner besser – 1:0 (6.). Davon geschockt, fingen sich die Grizzlys nur 14 Sekunden später das zweite Gegentor durch Ortega nach Vorarbeit von Ehliz ein. Hinzu kam, dass das Powerplay nicht liefern konnte. Lediglich der Ehrentreffer beim 1:5 zum Halbfinalauftakt war – mit zwei Mann mehr allerdings – in Überzahl erzielt worden.

Mit dem 2:0-Vorsprung im Rücken kontrollierten die Münchner im Schongang fortan das Geschehen gegen teilweise stehend k. o. wirkende Wolfsburger. Vor allem Vielspieler wie Tyler Gaudet, Chris DeSousa und Julian Melchiori fehlte die nötige Frische. Einzig der Franzose Anthony Rech setzte Nadelstiche. Im zweiten Drittel erspielte er sich zwei gute Chancen (31./Pfosten und 39.).

Furchner schaut traurig zu

Auch im Schlussdrittel erarbeitete sich Wolfsburgs Fähnlein der Aufrechten die eine oder andere Chance. Dann wurde es noch einmal dramatisch: 4:10 Minuten vor dem Ende bekamen die Grizzlys noch ein Powerplay. Nach dem Bullygewinn verließ Torwart Dustin Strahlmeier zugunsten eines sechsten Feldspielers das Eis – 6 gegen 4. Die blieb ungenutzt, aber sofort verursachte München eine weitere Strafe. Auszeit Wolfsburg! Anschließend beging Gaudet einen dummen Fehler. Als ein RB-Profi den Schläger verloren hatte, schob er ihn unerlaubterweise aus dem Drittel und kassierte selbst zwei Minuten für Behinderung. 58 Sekunden vor der Sirene kassierte Münchens Schlussmann Henrik Haukeland wegen absichtlichen Torverschiebens auch noch eine Strafe. Mit zwei Mann mehr rannten die Grizzlys allerdings vergeblich an.

Die Uhr lief erbarmungslos herunter. Von draußen schaute der nach München mitgereiste Kapitän Furchner schweren Herzens zu. Sein Karriereende rückte Sekunde für Sekunde näher. „Jetzt sind wir dran“ lautete der Play-off-Slogan der viermal im Finale gestandenen, aber immer unterlegenen Grizzlys. Doch der Traum vom ersten Titel erfüllte sich weder für „Furchi“ noch für seinen Klub. Auch das beste Grizzlys-Team aller Zeiten beendete den Fluch nicht in einer alles in allem trotzdem starken Saison.

Spiel kompakt:

RB München: Haukeland – Blum, Daubner; Boyle. MacWilliam; Redmond, Abeltshauser; Szuber – Ortega, Smith, Ehliz; Schütz, Hager, Varejcka; Parkes, Street, Tiffels; Mauer, Kastner, Gogulla.

Grizzlys Wolfsburg: Strahlmeier – Krupp, Melchiori; Möser, Button; Pfohl – Machacek, Gaudet, Fauser; Enlund, DeSousa, Rech; Mallet, Festerling, Schinko; Hungerecker, Nijenhuis, Reichel.

Tore: 1:0 (05:16) Ehliz (Smith), 2:0 (05:30) Ortega (Ehliz, Smith).

Strafen: München 14 Minuten, Wolfsburg 12 Minuten.

Schiedsrichter: André Schrader und Marian Rohatsch.

Zuschauer: 5371.

Personal: Nun auch ohne Top-Verteidiger Jordan Murray (verletzt) traten die Grizzlys an. Wie zuvor fehlten den Grizzlys auch im Sturm Kapitän Sebastian Furchner (Kopf-/Nackenverletzung), Trevor Mingoia (Ausfallgrund unbekannt) und Darren Archibald (gesperrt) sowie in der Abwehr Armin Wurm und Dominik Bittner (beide Ausfallgrund unbekannt). U23-Stürmer Thomas Reichel kehrte zumindest zurück in den Kader. Als überzähliger Spieler saß nur Torwart Nummer 3, Jared Coreau, auf der Tribüne.

