1:5 – Powerplay-Lehrstunde für die Grizzlys in Iserlohn

Außer Spesen nichts gewesen: Mit dem angestrebten ersten Dreier der Saison gegen die Iserlohner wurde es nichts für die Grizzlys Wolfsburg. Im Sauerland sah der Tabellenzweite der Deutschen Eishockey-Liga am Sonntag gegen den Vorletzten keine Schnitte beim 1:5 (0:2, 1:2, 0:1). Nur Darren Archibald lieferte Zählbares. Die im Powerplay abgebrühten Roosters trafen hingegen fünfmal durch Joe Whitney (2), Simon Sezemsky (2) und Eugen Alanov.

Trotz je einer frühen Strafzeit, anständigen Tempos und packender Zweikämpfe brachten beide Teams in der ersten Viertelstunde nicht viel aufs Tor. Chet Pickard, der nach längerer Zeit mal wieder Stammtorwart Dustin Strahlmeier ersetzen durfte, verhinderte erst mit der rechten Schulter, dann mit dem Schoner das 0:1 durch Casey Bailey (6. Minute) beziehungsweise John Broda (15.).

Doch zwischen den beiden vergebenen Roosters-Chancen war bereits das Iserlohner 1:0 gefallen. Alanov hatte viel zu viel Platz im Slot und ließ Pickard mit der Rückhand keine Chance (15.). Nach einem Ellbogencheck Spencer Machaceks gegen Sven Ziegler ging dessen Teamkollege Travis Ewanyk als Rächer auf den Wolfsburger Vize-Kapitän los. Beide Gelegenheitsboxer ließen die Handschuhe fallen. Machacek sicherte sich hier zwar einen Punktsieg, musste aber aufgrund des ersten Fouls zwei Minuten länger auf die Strafbank als sein Kontrahent. Diese Überzahlsituation nutzten die Roosters 16 Sekunden vor der ersten Pause zum 2:0 durch Whitney.

Grizzlys kommen durch Archibald heran

Nach Wiederbeginn hätten die Gastgeber mit zwei Alleingängen die Partie schon entscheiden können. Aber Eric Cornels Alleingang (22.) entschärfte Pickard, der Ex-Wolfsburger Brent Aubin (23.) zielte am langen Pfosten vorbei. Grizzlys-Trainer Mike Stewart fordert immer harte Arbeit. Mit solcher kam sein Team dann zum Anschlusstreffer: Jonas Enlund eroberte den Puck hinter dem gegnerischen Tor und legte für Archibald auf. Der hatte freie Schussbahn und verkürzte mit seinem 13. Saisontor auf 1:2 (25.).

Doch die Gäste offenbarten gegen einen ebenfalls von einigen Ausfällen (darunter die Ex-Grizzlys Kris Foucault und Torsten Ankert) betroffenen Gegner gleich mehrere Defizite. Aufgrund der weiter fehlenden Verteidiger Janik Möser und Dominik Bittner wirken die verbliebenen fünf Abwehrspieler etwas überspielt. Ohne Bittner ist das Aufbauspiel zudem deutlich ausrechenbarer als sonst. Darüber hinaus kränkelt das Powerplay. Zuletzt beim 5:2 in Bremerhaven hatte der Vizemeister in Überzahl getroffen, danach sechsmal nicht mehr. Auch in Iserlohn stellten sie sich zum siebten Mal in Folge mit einem Mann mehr auf dem Eis ungeschickt an.

Vorentscheidung in Überzahl

Ganz anders die Roosters: Die legten in Überzahl zweimal nach im Mitteldrittel und erhöhten vorentscheidend auf 4:1 durch Treffer von Whitney (28.) und Sezemsky (39.).

Aber auch in der Offensive hakt es. Wolfsburgs Topscorer Chris DeSousa ist nach seiner Verletzungspause noch weit von seiner Bestform entfernt. Das vorerst letzte seiner 22 Tore erzielte der Kanadier am 21. Dezember beim 3:2 n. P. gegen Berlin. In den sieben Partien nach seiner Verletzung ging er leer aus. Der Ausfall des seit Ende Januar fehlenden Trevor Mingoia (zweitbester Scorer der Grizzlys) tut ein Übriges.

Ohne Strahlmeier nicht viel los

Und: Strahlmeier ist bei den Wolfsburgern einfach nicht zu ersetzen. Obwohl Pickard keinen gravierenden Fehler machte, avanciert er einfach zu selten zum Matchwinner. Das 5:1 – schon wieder ein Überzahltor – gelang Sezemsky ins kurze Eck (46.). Ganz unhaltbar erschien der Treffer nicht.

Von Iserlohn aus ging es für die Grizzlys direkt weiter nach Düsseldorf, wo sie am Dienstagabend (19.30 Uhr) bei der DEG antreten.

Spiel kompakt:

Iserlohn Roosters: Jenike – McCrea, Buschmann; Acolatse, O’Connor; Sezemsky, Riefers – Jentzsch, Bailey, Schilkey; Broda, Cornel, Whitney; Aubin, Ewanyk, Alanov; Ziegler.

Grizzlys Wolfsburg: Pickard – Button, Melchiori; Krupp, Murray; Wurm – Archibald, DeSousa, Enlund; Hungerecker, Festerling, Furchner; Schinko, Pfohl, Rech; Machacek, Gaudet, Fauser; Nijenhuis.

Tore: 1:0 (14:01) Alanov (O’Connor), 2:0 (19:44) Whitney (Jentzsch, O’Connor/5:4), 2:1 (24:18) Archibald (Enlund, DeSousa), 3:1 (27:37) Whitney (Jentzsch, Bailey/5:4), 4:1 (38:36) Sezemsky (Acolatse, Aubin/5:4), 5:1 (45:25) Sezemsky (Acolatse, Aubin/5:4).

Strafminuten: Iserlohn 6 Minuten plus 5 für Ewanyk (Fighting), Wolfsburg 10 Minuten plus 5 für Machacek (Fighting).

Schiedsrichter: Aleksi Rantala und Sean MacFarlane.

Zuschauer: 1493.

Personal: Die Grizzlys traten mit fast demselben Kader an wie am Freitag beim 5:1 gegen Nürnberg. Einzige Änderungen: Im Tor rotierte Chet Pickard mal wieder für die Nummer 1, Dustin Strahlmeier, zwischen die Pfosten. Und im Sturm war Jan Nijenhuis als 13. Stürmer dabei, nachdem er zwei Tage zuvor beim Oberliga-Kooperationspartner Hannover Scorpions gespielt hatte. Es fehlten indes weiter Trevor Mingoia, Alexandre Mallet (beide Unterkörperverletzung), Janik Möser (Oberschenkelzerrung), Dominik Bittner (Gesichtsverletzung) und Thomas Reichel (krank).

