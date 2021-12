Der Schlussjubel: Die Grizzlys drehten am Donnerstag einen Zwei-Tore-Rückstand gegen "Angstgegner" Kölner Haie und gewannen dank Spencer Machaceks Tor in der Verlängerung noch mit 3:2. Es war das vorerst letzte Heimspiel mit Fans in der Eis-Arena.