Fliegauf und der Hinterkopf, Gross und die Arroganz

Rache serviert man am besten kalt: Also warum nicht in der eigenen und eisigen Halle des Gegners? 2:6 hatten die Grizzlys im September gegen die Adler Mannheim verloren. „Und das“, sagt Charly Fliegauf, „hatten wir, glaube ich, noch im Hinterkopf.“ Der Manager des Eishockey-Erstligisten aus Wolfsburg sah am Sonntag in Mannheim eine unheimlich effiziente und gut organisierte Mannschaft beim 7:3-Sieg. Er hob hervor: „Die sieben Tore waren gut.“ Auswärts hatten die Grizzlys zuvor dreimal in Serie verloren.

Dazu gab es natürlich einen „Start nach Maß“ in die Partie. Der habe „uns einen Haufen Momentum gegeben, das wir weitergezogen haben im Drittel“, sagte Mike Stewart. Für den Grizzlys-Trainer war das 5:1 nach 20 Minuten „eine Überraschung.“ Aber: „Dafür haben wir hart gearbeitet. Insgesamt haben wir gut verteidigt, das war der Schlüssel zum Sieg.“ Neben der offensiven Effizienz gefiel Stewart auch die Arbeit in Überzahl. „Wir haben die Scheibe gut laufen lassen, gut geschossen und viel Verkehr vor das Tor gebracht. Das“, schloss der Grizzlys-Coach, „war ein guter Tag für uns.“

Des einen guter Tag ist des anderen schlechter. Pavel Gross blickte bei der Pressekonferenz mit finsterer Miene in die Kamera und sagte: „Das ist das Ergebnis, das wir verdient haben. Man kann verlieren, aber nicht auf diese Art und Weise. Dafür muss man sich eigentlich entschuldigen.“ Nach den zwei Siegen gegen München machte er eine zu lässige Einstellung bei seinem Team aus. „Das war einfach Arroganz. Einfach Arroganz“, so Gross.

Und auch der ehemalige Wolfsburger Erfolgs-Coach blickte wie Fliegauf noch einmal zurück in den September. „Wir hatten es geahnt, dass sie nach dem 6:2 in Wolfsburg eine Revanche wollen. Wie wir heute nicht im Spiel waren, das habe ich in meinen dreieinhalb Jahren noch nicht erlebt. Wolfsburg war einfach über die 60 Minuten besser. Ich werde nicht versuchen, etwas Positives herauszusuchen. Ich kritisiere nicht, ich sage nur die Wahrheit.“ Punkt. Aus.

