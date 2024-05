Frankfurt am Main. Im Kampf um Olympia-Tickets erleiden die deutschen Volleyballerinnen einen Rückschlag. Gegen Kanada verliert das Team deutlich.

Die Olympia-Chancen der deutschen Volleyballerinnen sind nach einer weiteren Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten gesunken. Das Team von Bundestrainer Alexander Waibl unterlag Kanada mit 0:3 (20:25, 15:25, 22:25) und kassierte bei der Fortsetzung der Nations League (VNL) in Arlington/US-Bundesstaat Texas die zweite Pleite im zweiten Spiel. Für Deutschland war Lena Stigrot die beste Punktesammlerin (11) gegen die Weltranglistenneunten.

Zum deutschen Team gehört auch Antonia Stautz, gebürtige Gifhornerin und Ex-Spielerin des USC Braunschweig. Sie sagte unserer Zeitung vor kurzem im Interview: „Ich versuche, alles darauf zu setzen, dass wir uns qualifizieren. Aber wenn wir es nicht schaffen sollten, dann haben wir frei. Und dann werde ich bestimmt in den Urlaub fahren. Aber ich möchte viel lieber nach Paris fahren.“ Dieser Traum ist nun in weite Ferne gerückt.

Enttäuschung groß bei deutschen Volleyballerinnen

„Uns fehlte ein bisschen die Frische, was sich sehr auf unsere Block-Feldabwehr ausgewirkt hat“, sagte Bundestrainer Alexander Waibl: „Natürlich ist die Enttäuschung groß, alle hatten sich das anders vorgestellt. Aber so ist es im Sport. Wir müssen damit umgehen, es für uns auswerten und schnell abhaken.“

Den ersten VNL-Block im türkischen Antalya hatten die DVV-Frauen mit nur einem Sieg und drei Niederlagen abgeschlossen, in den USA hatte es zum Auftakt gegen die Türkei eine erneute Pleite gegeben. Am Ende der Gruppenphase (16. Juni) muss Deutschland unter den besten zehn Teams der Weltrangliste stehen, um sich eines der letzten fünf Tickets für die Olympischen Sommerspiele in Paris (26. Juli bis 11. August) zu sichern.

Polen fordert deutsche Volleyballerinnen um Antonia Stautz

Vor dem Länderspielblock war Deutschland Zwölfter, die Chancen haben sich nicht verbessert. Ihre erste Gelegenheit zur Olympia-Qualifikation hatten die deutschen Spielerinnen bei einem Ausscheidungsturnier im Gegensatz zu den Männern ungenutzt gelassen. Waibl, zugleich auch Coach des Bundesligisten Dresdner SC (seit 2009), war nach dem unerwarteten Rücktritt des Belgiers Vital Heynen vorerst bis Ende August auf den Bundestrainer-Posten gerückt.

Ihr nächstes Spiel bestreitet die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) am Freitag (20.00 Uhr MEZ) gegen Polen. „Hoffentlich kommen wir dann wieder besser in unser eigenes Spiel“, sagte Waibl.

SID