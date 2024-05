Braunschweig. Niedersachsens Behindertensportlerin des Jahres 2023 ist teil eines inklusiven Trios, das beim Heidbergsee-Triathlon an den Start geht.

Unzählige Weltmeistertitel und sogar mehrere Guiness-Weltrekorde machen Tina Deeken zu einer der erfolgreichsten Sportlerinnen Niedersachsens. Eine Aussage von Niedersachsens Behindertensportlerin des Jahres 2023 erscheint daher fast etwas kurios: „Ich bin eigentlich gar nicht so zielorientiert, sondern mache das, was mir Spaß macht.“ Das klingt angesichts von Deekens Titelsammlung im Freiwasser- und Eisschwimmen sowie im Para-Triathlon als auch bei Handbike-Wettkämpfen aus der Luft gegriffen. Im Gespräch mit ihr wird jedoch deutlich, dass sie eigentlich nur liebend gern Sport treibt.

Von ihren Erfolgen berichtet sie nur auf Nachfrage und auch das Rampenlicht, das ihr gebührt, sucht Tina Deeken zumindest nicht willentlich. Und weil es ihr prinzipiell einfach nur um Spaß am Sport geht, freut sich die 47-Jährige Förderschullehrerin schon riesig auf die Teilnahme am Heidbergsee-Triathlon. Alltäglich ist der Wettkampf am Sonntag ab 10 Uhr trotz ihrer zehnjährigen Triathlonerfahrung nicht, denn Deeken geht mit einem Trio an den Start.

Tina Deekens linkes Bein ist nach Fehloperation gelähmt

Sie selbst startet im Para-Schwimmen, ihrer absoluten Lieblingssportart, in der sie in den Tagen davor noch bei den Internationalen deutschen Meisterschaften in Berlin um Titel kämpft. Trotzdem weist der Kurs am Heidbergsee für Tina Deeken ein paar Tücken auf: „Aufgrund der geringen Größe des Sees werden zwei Runden geschwommen, verbunden mit einem Australian Exit“, schildert Deeken. Australian Exit meint, dass die Athleten zwischen den Runden kurz das Wasser verlassen müssen. Für viele ist das kein Hexenwerk, für Tina Deeken hingegen, die mit einem Hüftschaden geboren wurde und nach einer Fehloperation seit dem 16. Lebensjahr das linke Bein nicht mehr spürt, bedeutet der Landgang eine größere Anstrengung. Hier ist sie auf Hilfe angewiesen.

Marcel Glindemann übernimmt am Sonntag den Laufpart für das Triathlon-Trio. © Axel Herzig | Axel Herzig

Umso besser, dass sie nach dem Schwimmen den Staffelstab an Marcus Meyer-Bertram übergibt, der der Weltrekordhalterin im Eisschwimmen schon oft geholfen hat. Sie und der Radfahrer sind ein eingespieltes Team. Nach seiner Etappe übergibt Meyer-Bertram an Marcel Glindemann, dem eine Premiere bevorsteht. Eigentlich ist der Special-Olympics-Bronzegewinner im Volleyball zu Hause, nun übernimmt er den läuferischen Teil auf der fünf Kilometer langen Runde am Heidberg. „Es ist ein tolles Gemeinschaftsprojekt“, freut sich Tina Deeken, die damit genau das tut, was ihr mit am meisten Spaß macht: Sport mit Freunden.

Sport ist für Tina Deeken extrem wichtig

Kein Wunder, hilft ihr der Sport doch auf so vielen Ebenen. Vor ihrer Lähmung spielte die gebürtige Löhningerin Tennis, bevor sie nach dem körperlichen Rückschlag wieder Gefallen am Schwimmen fand. Triathlon-Teilnahmen, die natürlich auch Aktivitäten im Handbike (rollstuhlgerechtes Fahrrad) und im Rennrollstuhl bedürfen, kamen erst später dazu. „Ich starte jeden Tag mit einer Schwimmeinheit im Hallen- oder Freibad, das hilft mir wirklich“, erzählt Deeken, die gesundheitlich und mental von Bewegung profitiert. Nicht zuletzt der Muskelablauf wird dadurch verlangsamt und ihre Mobilität durch Orthesen erhöht.

Durch ihre Erfolge und Auszeichnungen ist Tina Deeken wiederum zu einer Art Postergirl für den Para-Sport geworden, auch wenn das ursprünglich gar nicht ihre Intention war: „Ich habe auch von Freundinnen und Freunden den Arschtritt bekommen, dass man sowas nicht im Geheimen tun sollte. Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn Menschen mit Einschränkungen starten.“ Die Organisatoren des Heidbergsee-Triathlons sind der Sportlerin nach einer Info per Mail mit offenen Armen begegnet. Derlei Anfragen sind wichtig, da Deeken sonst womöglich für die Hilfestellungen vom Kampfgericht disqualifiziert werden würde.

Sportlerin geht es vorrangig um den Spaß

Bei ihren Erfolgen geht es der Förderschullehrerin nicht um sich, sondern um die Förderung des Behindertensports. Sie meint, dass noch sehr wenige gehandicapte Menschen in den Sport kommen und fernab von Großereignissen wie den Paralympics sichtbarer werden müssten. „Gesunde Sportler wissen schnell, wo es das nächste Laufgeschäft gibt und wo Laufschuhe verkauft werden. Wo es zum Beispiel einen Rennrollstuhl oder ein Handbike für Körperbehinderte gibt, ist schon schwerer herauszufinden“, sagt sie.

Tina Deekens Vision ist somit klar. Auch am Sonntag gilt: Spaß haben und durchziehen. Wenn es um Leistungsziele geht, gibt sich die Weltrekordlerin bescheiden. Den deutschen Meistertitel im Para-Triathlon zu verteidigen, wäre cool. Genauso wie wieder in der Weser zu schwimmen. Sonst nimmt Deeken aber auch gerne den Haussee von Freunden – eben ganz, wie es ihr Spaß macht.