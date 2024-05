Braunschweig. Für den Braunschweiger Ralf Stellfeld ist das Turnier in Frankreich eine Bühne, um sich in den Fokus anderer Teams zu spielen.

Ralf Stellfeld ist im Amputiertenfußball längst deutschlandweit bekannt. Und das nicht ohne Grund, denn nach wie vor ist der 44-Jährige der einzige amputierte Fußballer, der in Deutschland im Ligabetrieb bei zweibeinigen Fußballern mitspielt. Somit sind Spiele der Ü40 der SG Braunschweig-West bestehend aus den Vereinen SC Victoria, TSV Timmerlah und TSV Geitelde immer auch mit der kleinen Besonderheit verbunden, dass Stellfeld mit Krücken über das Feld wirbelt. Probleme gibt es bei dieser gelebten Inklusion seit gut neun Monaten keine. Im Gegenteil: Die SG steigt in diesem Jahr aus der Kreisliga auf. Bei der Feier kann Stellfeld jedoch nicht dabei sein, da es für ihn ab Freitag zur Europameisterschaft im Amputierenfußball geht.

„Ich habe ein richtig positives Gefühl. Es wird etwas ganz Besonderes, für Deutschland aufzulaufen“, freut sich Stellfeld. Besonders ist auch seine aktuelle Situation. Eigentlich war die Station bei den Senioren aus Timmerlah nur als Trainingsergänzung gedacht, da die Einheiten mit seiner SG Nord-Ost, mit der er in der Amputierten-Bundesliga aufläuft, in den Vereinen stattfinden. Eigentlich kein weiteres Problem, nur ist Ralf Stellfeld für die Sportfreunde Braunschweig, die neben den Hamburger SV und Tennis Borussia Berlin zur SG Nord-Ost gehören, Einzelkämpfer. Der 44-Jährige, der 2018 bei der Reha mit Amputierten-Fußball in Kontakt kam, ist der einzige Spieler der SF Braunschweig. Als wäre das nicht schon Problem genug, hat sich die Spielgemeinschaft Nord-Ost Anfang dieses Jahres aufgelöst. Tennis Borussia und der HSV stellen nun eigene Teams, während Stellfeld zwischen den Stühlen steht.

Amputierten-Fußballer hofft auf neues Team in Braunschweig

„Ich habe mit Spielern aus beiden Teams gute Freundschaften geknüpft, jetzt weiß ich bis heute nicht wo ich hingehen soll“, seufzt er. Und jetzt drängt die Zeit. Ende Juni geht die Amputierten-Bundesliga in die Saison 2024. Neben Berlin und dem HSV kicken dort auch Meister Fortuna Düsseldorf, der FSV Mainz 05 und Anpfiff Hoffenheim. Auch diese Vereine würden den Pionier, der in Schöppenstedt zu Hause ist, sicher gerne nehmen. Am besten wäre für Ralf Stellfeld aber, wenn sich wieder Amputierte in Braunschweig für eine neue Mannschaft finden würden. So ist seine Lage derzeit wie bei so manchem Zweibeinigen, der bei der EM in Deutschland aufläuft – er kann sich mit guten Leistungen richtig in den Fokus spielen.

Ralf Stellfeld freut sich bereits auf die EM in Frankreich. © privat | Privat

Seine Tasche für das Turnier im französischen Evian ist schon gepackt. Am Donnerstag geht‘s erstmal nach Hoffenheim, wo sich alle Spieler der deutschen Nationalmannschaft treffen, letzte gemeinsame Absprachen halten und sich für das Turnier einschwören. Zur seit 2013 bestehenden Nationalmannschaft zu gehören, ist längst nicht mehr selbstverständlich. „Es ist schon schwieriger geworden, das Leistungsniveau ist höher“, stellt auch Stellfeld fest, der sich in mehreren Trainingslagern für den Kader empfehlen konnte.

Braunschweiger verlor sein linkes Bein bei einem Motorradunfall

Obwohl es für Stellfeld das erste internationale Turnier ist, ist er hier seinen Pionierposten für den Raum Braunschweig los. So lief sein Trainer von den Sportfreunden Braunschweig, Bastian Pusch, im Jahre 2013 bei der WM-Premiere der Mannschaft auf. Das war eine Zeit, in der Ralf Stellfeld, dessen linkes Bein infolge eines Motorradunfalls amputiert werden musste, noch nicht an Amputierten-Fußball dachte.

Zur Vorbereitung auf die starke Anstrengung für seine Muskeln läuft der 44-Jährige gerade schon vermehrt mit Gehstützen statt mit Prothese durch den Alltag: „Meine Prothese habe ich gerade mal ein bisschen nach hinten geschoben, einkaufen und so etwas mache ich gerade alles mit den Gehstützen“, erzählt der Fußballer. Finanziert werden Anreise und Aufenthalt des Teams auch in diesem Jahr durch Sponsoren. Über die Gruppengegner Schottland, Griechenland und Polen soll es auf dem 20x40 Meter großen Feld für vier Feldspieler und einen armamputierten Keeper ins Viertelfinale gehen.

EM-Spiele der deutschen Mannschaft werden übertragen

Alle Spiele der Deutschen werden auf dem YouTube-Kanal des Amputierten-Fußballverbands EAFF übertragen. Die Möglichkeit für ein Public Viewing in Timmerlah ist also gegeben. Das Ziel der Mannschaft ist mindestens der siebte Platz, der die direkte Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 bedeuten würde. Zur EM hatte sich Deutschland über die Nations League qualifiziert. Vielleicht heißt es dann ab dem ersten Spiel am kommenden Sonntag auch: „Aus dem Hintergrund müsste Stellfeld schießen – Stellfeld schießt – Tooor!“