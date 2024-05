Braunschweig. Braunschweigs Handballer spielen gegen Emsdetten um den Zweitliga-Aufstieg. Vor allem Spieler, die lange dabei sind, erfüllt das mit Stolz.

Als Niklas Wolters vor bald zehn Jahren seine ersten Spiele für die Herrenmannschaft des MTV Braunschweig absolvierte, hätte sich der Handballer nicht träumen lassen, was sich daraus für eine Erfolgsgeschichte entwickeln würde. „Als ich angefangen habe, haben wir noch in der Verbandsliga gespielt“, denkt der Kreisläufer, der in zwei Wochen 27 Jahre alt wird, an seine ersten Schritte im Team von Trainer Volker Mudrow zurück.

Nun stehen er und seine Mitspieler zum zweiten Mal in Folge vor der Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga. Die Braunschweiger haben sich in ihrer Drittliga-Staffel souverän als Tabellenerster durchgesetzt und treffen in der ersten Runde der Ausscheidungsspiele zunächst auf den Zweiten aus der Staffel Nord-West, den TV Emsdetten. „Das macht total stolz, gerade wenn man bedenkt, wo wir herkommen“, sagt Wolters. Die Verbandsliga-Zeit haben er und Mitspieler wie Philipp Krause, der auch den kompletten Weg unter Erfolgscoach Mudrow mitgegangen ist, zwar schnell hinter sich gelassen. Doch auch die ersten Drittliga-Jahre nach dem Aufstieg aus der Oberliga waren eher vom Kampf um den Klassenerhalt geprägt. „Da sieht man die Entwicklung und weiß, wofür wir im Training arbeiten. Das macht einfach Freude“, blickt Wolters euphorisch auf die Spiele gegen Emsdetten.

Volker Mudrow: Das ist für uns eine große Chance

Am Donnerstag sind die Braunschweiger ab 17 Uhr im Münsterland, nicht weit entfernt von der Grenze zu den Niederlanden, zu Gast. Bereits am Sonntag folgt das Rückspiel in der heimischen Sporthalle Alte Waage. Für den Sieger aus diesen beiden Begegnungen geht es weiter in Runde 2 gegen den Sieger aus dem Duell HC Oppenweiler/Backnang (Zweiter Staffel Süd) und TuS Ferndorf (Erster Staffel Süd-West). „Das ist für uns eine ganz große Chance. Ich spüre bei meiner Mannschaft bereits die Anspannung, aber auch die Vorfreude“, sagt MTV-Trainer Mudrow.

Sein Team war bereits in der vergangenen Saison in der Aufstiegsrunde dabei. Vor einem Jahr wurden dem MTV aber nur Außenseiterchancen eingeräumt, diesmal wirken die Braunschweiger gefestigter, personell breiter aufgestellt und reifer. Allerdings mussten sie am vergangenen Wochenende einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Nach 25 ungeschlagenen Spielen gab es im letzten regulären Saisonspiel mal wieder eine Niederlage. „Natürlich will man das letzte offizielle Saisonspiel gerade zu Hause gewinnen. Aber im Endeffekt ist für uns nur wichtig, dass sich keiner verletzt hat und dass wir im Spielrhythmus geblieben sind. Klar ist diese Niederlage ärgerlich, aber sie bringt uns nicht um“, sagt Wolters zum 28:30 gegen Altenholz.

MTV mischt mit kleinem Etat bei den Großen mit

Vielleicht war die Pleite sogar ein Weckruf zur richtigen Zeit. „Uns wurde gegen Altenholz noch einmal gezeigt, was am Donnerstag auf uns zukommt. Wahrscheinlich wird es noch einmal ein Stück härter, auch von der Atmosphäre“, meint Wolters mit Blick auf das Hinspiel in Emsdetten. Auf dem Papier sind die Münsterländer sicherlich leicht favorisiert. Während die Braunschweiger mit einem Etat von knapp 300.000 Euro unterwegs sind, ist Emsdetten ein Profiteam und bewegt sich bei seinen finanziellen Möglichkeiten angeblich sogar schon im siebenstelligen Bereich. „Das wird ein ganz schweres Ding. Emsdetten hat eine große individuelle Klasse und sogar einige Spieler mit Erstliga-Erfahrung in seinem Kader“, unterstreicht Mudrow die Herausforderung für seine Jungs.

Doch die gehen die Sache selbstbewusst und zuversichtlich an. „Letztes Jahr war es eine Überraschung, dass wir überhaupt in der Aufstiegsrunde waren. Jetzt sind die Voraussetzungen andere. Ich glaube, keiner will gerne gegen uns spielen. Wir gehen da dieses Jahr nicht als krasser Außenseiter rein“, ist Wolters überzeugt. Da stimmt sein Kapitän Philipp Krause zu. „Wir sind unangenehm, spielen eine Deckung, die sonst keiner spielt. Wir können im Sieben gegen Sechs agieren“, zählt der Rückraumspieler die Stärken seiner Mannschaft auf, die diese zu ihren Gunsten nutzen will.

Wolters: In Emsdetten einen kühlen Kopf bewahren

Krause schätzt Emsdetten zwar „als Favoriten“ ein, „doch ich denke, dass das zwei knappe Spiele werden“, vermutet er. Im Hinspiel wird es für die Braunschweiger zunächst darum gehen, sich für das Rückspiel am Sonntag zu Hause noch alle Möglichkeiten offenzuhalten. „In Emsdetten wird es auf die Nerven ankommen. Die Halle ist ausverkauft, mit etwa 2000 Zuschauern. Da musst du einen kühlen Kopf bewahren“, warnt Wolters.

Aber auch die Atmosphäre der Braunschweiger Spielstätte ist berüchtigt. „Die Alte Waage wird auch voll sein, wenn es ein enges Hinspiel war und wenn es hier um alles geht, dann wird das sensationell. Darauf freue ich mich extrem“, so Krause. Vor gut zehn Jahren hätte er wie Wolters nicht daran gedacht, dass sich ihnen in ihrem Sport mit dem MTV mal so eine Möglichkeit bieten würde. Jetzt wollen Braunschweigs Handballer die Chance auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga beim Schopfe packen. Selbst wenn Emsdetten eine sehr schwere vorletzte Hürde auf dem Weg dahin darstellen sollte.